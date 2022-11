La Juventus affonda l'Inter: 2-0 e sorpasso in classifica

L'Inter di Simone Inzaghi gioca un discreto primo tempo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, sbaglia tre gol clamorosi con Lautaro Martinez, Dzeko e Dumfries e viene punita dai bianconeri nella ripresa con Rabiot e Fagioli. Finisce 2-0 per la Vecchia Signora il derby d'Italia con in mezzo anche una rete annullata a Danilo, sul punteggio di 1-0, per un tocco di mano che ha creato non poche polemiche (di fatto il brasiliano si calcia sulla mano involontariamente).

PROVATE A DIRE CHE IL BRACCIO DI DANILO NON ERA TRATTENUTO DAI pic.twitter.com/XwT7Lk0CZE — ila(@portamivialou) November 6, 2022

Una Juventus incerottata, con tante assenze (ultima quella di Dusan Vlahovic nella giornata di oggi) è riuscita nell'impresa di battere una squadra in salute capace di vincere quasi tutte le partite giocate tra campionato e Champions League nel mese di ottobre. Fagioli e Miretti lanciati da Allegri hanno disputato una buonissima partita con tutta la Juventus che si è ben difesa fino al gol del vantaggio trovato con una grande azione di contropiede avviata da Kostic (imprendibile questa sera nella ripresa) e rifinita da Rabiot.

Da quel momento in poi l'Inter è uscita letteralmente dal campo lasciando spazio alla Juventus che ha continuato a fare il suo gioco conservativo ma vincente visto che sono arrivati prima il gol del 2-0 con Danilo su azione da calcio d'angolo (poi annullato dal Var), il palo di Kostic (con la deviazione decisiva di Onana), fino al gol finale di Fagioli a suggellare una vittoria meritata.

L'Inter dal canto suo si lecca le ferite e deve fare, per l'ennesima volta in stagione, mea culpa dopo un primo tempo in pieno controllo con tre occasioni divorate e con una ripresa dove alla prima difficoltà (il gol subito) si è sciolta come neve al sole. Ora, la distanza con la vetta è di 11 punti, meno 5 dal Milan, meno tre da Atalanta e Lazio, meno uno da Juventus e Roma. Ora, serviranno per forza sei punti contro Bologna e Atalanta prima della sosta, sperando che davanti qualche squadra perda qualche punto ma la sensazione è che quest'anno i ragazzi di Inzaghi siano definitivamente fuori dalla lotta scudetto e già dopo 13 giornate di campionato e al 6 di novembre.

Sliding doors

Sconfitta pesantissima per l'Inter, la quinta in 13 giornate di campionato, che continua a incassare reti, la numero 19 sempre in 13 gare, ma soprattutto che continua a steccare negli scontri diretti: finora ha perso contro Milan, Roma, Lazio e appunto Juventus. Vittoria fondamentale, invece, per i banconeri che superano addirittura in classifica gli avversari di un punto: 25 contro i 24 dei nerazzurri.

Il tabellino

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko

Reti: 52' Rabiot (J), 84' Fagioli (J)