Immensa Fede, 22ª vittoria e record

Sesta gara per le donne, ancora nessuna per gli uomini. E intanto Federica Brignone si porta a casa la prima vittoria stagionale, dopo la seconda piazza di Soelden. Gigante, sempre gigante. Gli annali dicono che sia la più agée a vincere in questa disciplina, ma a guardarla è una esplosione di energia, con 22 vittorie a trascinare anche una squadra ritrovata fra le porte larghe. Marta Bassino chiuderà sesta (1.04), con una seconda manche al recupero e Sofia Goggia (1.62), appena dietro, sempre più convincente in gigante fin dalla prima metà gara.

Va così nel segmento americano di coppa del Mondo di sci alpino: in Colorado a Beaver Creek, ancora un nulla di fatto per gli uomini jet, ricacciati in hotel da troppa neve e nessuna visibilità. In Quebec, invece, c'è un debutto davanti a 15mila persone: le piste di Mont Tremblant mancano dal circuito dal 1983, una vita. Nessuna ragazza in attività, ovviamente, può conoscere questi pendii che, nel frattempo, sono stati anche ridisegnati per creare un lungo gigante oltre quel minuto che spacca le gambe. Ed infatti ci vuole una veterana come Federica Brignone (33 anni e 5 mesi) per gradirlo fin dall'inizio, dominando una manche tutta dossi e cambi di pendenza su Sara Hector e Lara Gut Behrami, poi fuori dal podio per un soffio, dove si issano, invece, di prepotenza Petra Vlhova, da quarta a seconda (21/100), tallonata da Mikaela Shiffrin, da quinta a terza (29/100) per portarsi a casa il podio numero 142.

Oggi le signore concedono un bis (Rai ed Eurosport alle 17 e 20); gli uomini, invece, dopo l'annullamento del gigante di Soelden e dell'intero opening di Cervinia, vantano l'unica gara disputata, ormai il 18 novembre, con lo slalom di Gurgl, altra new entry del Circo Bianco. Oggi, però, gli uomini jet tentano meteo e sorte con un superG (Rai ed Eurosport alle 18.45). La prima discesa saltata a Bever Creek sarà disputata in Val Gardena fra due settimane. Per la seconda si valuta dove trovare posto in calendario.