Italia, i convocati di Mancini: tra novità, conferme ed esclusioni eccellenti

L'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per la Uefa Nations League e lo farà con un doppio appuntamento venerdì 4 settembre contro la Bosnia Erzegovina allo stadio Artemio Franchi di Firenze e il 7 settembre contro l'Olanda alla "Johan Cruijff Arena di Amsterdam. L'ultima apparizione per gli azzurri fu il 18 novembre a Palermo con il roboante 9-1 alla malcapitata Armenia. Dopo quella vittoria gli azzurri avrebbero dovuto diputare una serie di amichevoli in vista di Euro 2020 che è stato però posticipato di un anno esatto per via della pandemia da coronavirus che ha travolto il mondo intero e stravolto anche il mondo del calcio.

Mancini ha potuto osservare da vicino il lavoro dei calciatori che da metà giugno ai primi di agosto hanno tentato di concludere al meglio la stagione più travagliata della storia. L'ex allenatore di Inter e Manchester City ha convocato la bellezza di 37 calciatori per la Nations League, che diventano in totale 67 nella sua gestione, con diverse novità ed esclusioni "eccellenti". I giocatori si ritroveranno domani al centro tecnico Federale di Coverciano (Firenze). Ovviamente tutti i convocati saranno sottoposti a controlli serrati anti Covid e la convocazione sarà condizionata dall'esito dei tamponi.

Al via le operazioni di accreditamento media per il raduno di Coverciano e le gare #uefanationsleague



Italia-Bosnia Erzegovina (Firenze, 4.9.20)

Paesi Bassi-Italia (Amsterdam, 7.9.20)https://t.co/zS0Q24oECp pic.twitter.com/j4uGRsPehq — FIGC (@FIGC) August 25, 2020



Ecco l’elenco completo dei convocati da parte del ct Mancini in cui figurano 4 portieri, 12 difensori, 11 centrocampisti e 10 attaccanti:



Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma);



Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);



Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

Novità, scelte discutibili e grandi esclusi

In attacco la convocazione del 33enne di Altamura, in forza al Sassuolo, Francesco Caputo è una delle più meritate dato che in neroverde ha letteralmente stupito segnando anche 21 reti in A dietro solo a Ciro Immobile, CR7 e Romelu Lukaku. Da segnalare anche le convocazioni un po' a sorpresa di Moise Kean e Stephan El Shaarawy che non hanno fatto benissimo rispettivamente all'Everton e in Cina.

In mezzo al campo Manuel Locatelli, ex Milan e oggi al Sassuolo, ha trovato la sua definitiva consacrazione e si è meritato così la convocazione da parte di Mancini. Le sirene sulla Juventus sono sempre vive ma per ora il 22enne di Lecco si gode il momento meritato di gloria. In difesa ecco la novità di Alessandro Bastoni che ha di fatto conquistato il posto da titolare all'Inter ma soprattutto la fiducia di Antonio Conte. Il classe '99 ha di fatto messo in panchina sia Godin che Skriniar e la chiamata in azzurro era solo una formalità da espletare da parte del ct.

Tra l'altro l'Inter è la squadra più rappresentata in nazionale con sei elementi: Barella, Bastoni, D'Ambrosio, Gagliardini, Biraghi e Sensi. Escluso da questa lista Alessio Romagnoli capitano del Milan, presente invece Giorgio Chiellini nonostante non abbia giocato nella passata stagione. In lista anche Jorginho, Zaniolo, Tonali, Bonaventura (nonostante sia ancora senza squadra) e tante altre conferme come Castrovilli, Insigne e Chiesa.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?