Italvolley a vele spiegate: 3-0 alla Svizzera

L'Italvolley femminile rispetta il pronostico e si prende senza troppi problemi il secondo successo all'Europeo. Di fronte ai quasi 4000 spettatori presenti a Monza, le azzurre battono 3-0 la Svizzera (parziali 25-14, 25-19, 25-13) e bissano il successo dell'esordio, confermando il ruolo di chiara favorita nel girone eliminatorio.

Tutto come previsto anche nelle scelte di Mazzanti, che conferma il sestetto dell'esordio preferendo ancora Antropova a Egonu. A differenza della serata dell'Arena di Verona, però, il ct sperimenta per la prima volta la convivenza tra i due opposti. E l'accoppiata funziona: nel primo set l'Italia va subito in fuga anche e soprattutto grazie alle giocate offensive delle due stelle, spalleggiate da una Lubian praticamente insuperabile a muro. Indirizzata la sfida sulle ali dell'intesa tra le sue stelle, l'Italia controlla anche nel secondo parziale, chiuso da un altro muro firmato stavolta da capitan Sylla. Per le azzurre solo un fisiologico rilassamento in avvio di terzo set: la Svizzera riesce a rimanere in scia per i primi scambi del parziale, ma ci pensa Pietrini a martellare in battuta e a dare lo strappo che segna l'allungo definitivo verso il secondo 3-0 di quest'Europeo.

Dopo le buone indicazioni ottenute con le elvetiche, per le azzurre è già tempo di mettere nel mirino la prossima sfida. L'Italia sarà in campo oggi alle 21 (Rai Sport e dalle 22 su Rai 2, Sky), sempre a Monza contro la Bulgaria, prima del trasferimento a Torino, sede delle ultime due gare del girone.