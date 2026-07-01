Juve sogna Svilar. Milan su Inacio. Inter, tanti addii

Con l'inizio di luglio è pronto a decollare il calciomercato italiano. La Juventus (multa di 6 milioni dall'Uefa per violazioni del Fair play finanziario) vuole regalarsi un grande colpo tra i pali: il sogno dei bianconeri si chiama Mile Svilar. Pronti 40 milioni per la Roma, che però appare intenzionata a rifiutare le avance della Signora. Il numero uno serbo, infatti, è considerato incedibile da Gasperini. Così la Juve per la porta dovrà tornare alla carica per il Dibu Martinez (Aston Villa) o accontentarsi del low-cost Vicario (Tottenham), che però per Spalletti non rappresenta un upgrade rispetto agli attuali portieri in rosa Di Gregorio e Perin. Il Milan invece, dopo aver ufficializzato l'acquisto di Gonçalo Ramos per 73 milioni dal PSG, ora punta sul centrale Gonçalo Inacio, pupillo del tecnico Amorim dai tempi dello Sporting. Si allontana Antonio Silva, per il quale il Benfica spara alto e ha proposto al centrale il rinnovo fino al 2031 con ingaggio raddoppiato. Nel frattempo il Diavolo si sta interessando al fantasista Liberali del Catanzaro sul quale il Diavolo vanta il 50% sulla rivendita. Tradotto: invece dei 6 milioni della clausola rescissoria lo pagherebbe 3. Un'occasione ghiotta, anche se al momento per il gioiellino classe 2007 resta in pole il Como che conta di chiudere nelle prossime 48 ore. Ufficiale la decisione dell'Inter di separarsi da Sommer, Darmian, Acerbi e De Vrij (andrà al Panathinaikos); mentre Mkhitaryan rinnoverà per un'altra stagione.

Dybala verso il prolungamento con la Roma fino al 2028 con opzione per il 2029 (3 milioni annui). Infine attesa oggi l'ufficialità per Allegri come nuovo allenatore del Napoli: contratto fino al 2029 da 4,5 milioni a stagione.