"Fatto apposta", "Spinto fuori": il Gp d'Italia finisce in "rissa"

"E' stato un gesto opportunistico, sapeva a quel punto che ci saremmo scontrati. Lui ha continuato a spingere, mi è arrivato sulla testa. Sento dolore al collo. Peccato perché stavo facendo una bella gara, ero in lotta per la vittoria" . Lo ha detto Lewis Hamilton ai microfoni di Sky Sport commentando l'incidente con Max Verstappen nel Gp d'Italia.

La versione di Hamilton

All'inizio del 26° giro Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono ritirati nel Gran Premio d'Italia di Monza. Il pilota olandese ha visto Lewis uscire dai box e ha cercato di passarlo, l'inglese ha resistito, testa a testa reale, i due si sono toccati e sono finiti fuori. Le immagini che si vedono sono mostruose. I due piloti si sono ritirati, le polemiche non mancheranno, l'halo è stato decisivo.