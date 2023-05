Larissa, 6 e 83. È primato stagionale in Europa

Larissa vola sulle ali dell'entusiasmo. La Iapichino, reduce dall'argento europeo indoor di Istanbul con il primato italiano al coperto di 6,97 metri, ha firmato il record personale nel suo debutto stagionale all'aperto. A Kallithea, in Grecia, la figlia d'arte ha fatto un balzo a 6,83 metri, ossia il miglior risultato europeo stagionale all'aperto e il quinto al mondo. Una misura che assume ancora più valore se si considera che la ventenne delle Fiamme Gialle l'ha ottenuta con un forte vento contrario (-1,8 m/s). «Sono molto contenta di questo esordio spiega Larissa - in una gara non semplice perché venendo da un periodo di lavoro in allenamento c'erano ancora e ci sono cose da mettere a punto e verificare. Iniziare con il record personale con vento contro è motivo di grande soddisfazione e stimolo per i prossimi appuntamenti. Non vedo l'ora di gareggiare al Golden Gala il 2 giugno!». Un buon viatico verso la tappa italiana di Diamond League, che peraltro si terrà nella sua Firenze. Ieri un altro giovane rampante del salto in lungo ha fatto faville al Memorial Ottolia. A Savona, il 18enne Mattia Furlani ha colto un enorme 8,44, a tre cm dal primato nazionale di Andrew Howe stabilito in occasione dell'argento mondiale di Osaka 2007. Purtroppo per lui il miglior salto è arrivato con un filo di vento di troppo (+2.2 m/s, leggermente superiore rispetto al 2.0 consentito) e, per questo, non può essere omologabile come record mondiale under20.

Nella giornata di grandi riscontri dell'atletica azzurra non si è inserito Tortu. Filippo non è andato oltre il crono di 1016 nei 100 metri. Il campione olimpico della 4x100 metri è apparso in difficoltà in partenza e sul lanciato, tanto da chiudere anche alle spalle dell'altro staffettista d'oro a Tokyo, Lorenzo Patta, autore di 1007. E a proposito della 4x100, vittoria e personale per Fausto Desalu nel secondo test sui 400 metri (4615). Domenica, invece, il tanto atteso debutto stagionale all'aperto di Marcell Jacobs, che sarà sui blocchi in Diamond League a Rabat, dove affronterà il rivale Kerley.