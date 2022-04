Leclerc da urlo: Ferrari in pole position nel Gp d'Australia

Charles Leclerc ha conquistato la pole del Gp d'Australia, terza gara del mondiale. Il pilota della Ferrari ha tirato fuori dal cilindro un giro perfetto proprio allo scadere del Q3 al termine di una sessione spezzettata da tantissime interruzioni,battendo per 286 millesimi di secondo Max Verstappen. Dalla seconda fila partiranno Sergio Perez con l'altra Red Bull e Lando Norris, brillante quarto con la McLaren. Dalla terza fila scatteranno le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Solo nono l'altro ferrarista Carlos Sainz.

Al termine di una sessione di prove ufficiali per due volte interrotta dalla bandiera rosa, Leclerc e la Ferrari stampano all'Albert Park di Melbourne la seconda pole stagionale dopo quella dell'esordio di Sakhir e che potrebbe valere una seria ipoteca sulla vittoria nel GP d'Australia. Nel time attack decisivo il monegasco trova il guizzo per lasciarsi alle spalle Max Verstappen e Sergio Perez, la coppia Red Bull che ha però tutte le intenzioni di dargli filo da torcere. Leclerc sarà costretto a battagliare da solo là davanti, visto che il suo compagno di squadra Carlos Sainz non è riuscito a fare meglio della nona prestazione. Lo spagnolo, lanciato ad inizio Q3 in un giro da pole, è stato fermato proprio sul traguardo dalla bandiera rossa, provocata dall'uscita di pista di Fernando Alonso, tradito dal cambio della sua Alpine.

Le reazioni

A fine qualifiche Leclerc è raggiante: "L’ultimo è stato un bel giro. Su questa pista ho sempre sofferto in passato, probabilmente non mi si addice tanto. Ma questo weekend abbiamo lavorato tanto. Nelle tre sessioni di prove libere è stato tutto un po’ pasticciato. Ho fatto buone sessioni, ma senza riuscire a mettere insieme tutto. Nel Q3 invece ci sono riuscito ed è una sensazione meravigliosa. Sono molto contento di partire in prima posizione domani. la pista è bella da guidare, ma le Red Bull sono state molto veloci. Noi siamo rimasti sorpresi dal nostro ritmo in qualifica. Domani tutto sarà possibile. Dobbiamo partire bene dalla prima posizione".

Soddisfatto ma non troppo invece il campione del mondo Max Verstappen: "Non mi sento bene. Finora in tutto il weekend non c'è stato un giro in cui in macchina ho sentito vera fiducia nella vettura. Ho sofferto un po'. Il secondo posto è comunque un buon risultato, ma non mi sono sentito alla grande".

