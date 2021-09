L'Inter ribalta la Fiorentina. Ma è polemica Skriniar-Gonzalez

L'Inter di Simone Inzaghi vede le streghe per mezz'ora contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, va sotto nel punteggio in virtù della rete di Sottil ma poi sale di tono e nel secondo tempo la ribalta vincendo con merito frutto dei gol di Matteo Darmian e Edin Dzeko. I viola sono rimasti poi in dieci uomini al minuto 78' in virtù dell'espulsione per proteste di Nico Gonzalez.

Nel primo tempo la Fiorentina macina gioco e chiude meritatamente in vantaggio ma il gol di Sottil è viziato da un presunto fallo di Nico Gonzalez su Milan Skriniar. L'attaccante argentino, infatti, nel tentativo di anticipare il difensore slovacco ha usato esperienza sbilanciando il 26enne ex Sampdoria. Fabbri convalida il gioco dopo aver consultato il Var per la rabbia dei nerazzurri e per la gioia dei viola. La partita è poi completamente cambiata nella seconda frazione con i ragazzi di Inzaghi che l'hanno ribaltata e vinta con gran merito. Con questa vittoria l'Inter vola al primo posto in solitaria a quota 13 punti, la Fiorentina resta invece ferma a quota 9 punti.

La cronaca della partita

La Fiorentina parte con l'acceleratore pigiato e al 3' si rende già pericolosa. Minuto 9' e 12' Handanovic vola e salva due volte l'Inter su Vlahovic e Biraghi. Duncan ci prova con poca fortuna e al 23' Nico Gonzalez scappa via, con presunto fallo su Skriniar, con Sottil che insacca. L'Inter incassato il gol sale di tono e inizia a farsi pericolosa dalle parti di Dragowski e al 37' pareggia con l'autorete di Biraghi ma l'arbitro annulla per offside di Perisic. La Fiorentina sfiora il 2-0 a fine primo tempo e si va al riposo con il vantaggio viola.

Nella ripresa è un'altra Inter e al 52' Barella allarga per Darmian che fulmina il portiere viola. Passano tre minuti e Dzeko riporta avanti i nerazzurri di testa su assist di Calhanoglu. Lautaro spreca tutto al 65' calciando fuori un cioccolatino offertogli da Barella e al 78' Nico Gonzalez si fa espellere per proteste. L'Inter segna il 3-1 con Perisic su assist di Gagliardini all87' e sfiora altri due gol nel finale. Finisce 1-3 per i nerazzurri al Franchi.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (82' Dimarco); Darmian (63' Dumfries), Barella (70' Vecino), Brozovic, Calhanoglu (82' Gagliardini), Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko (70' Sanchez). All. Inzaghi

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Benassi, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Sottil, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Reti: 23' Sottil (F), 52' Darmian (I), 55' Dzeko (I)

Espulso Nico Gonzalez (F) al 79'