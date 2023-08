L'Italvolley batte pure la Bosnia Azzurre prime nel girone B

Prosegue senza ostacoli il cammino nell'Europeo per l'Italvolley femminile, che batte 3-0 anche la Bosnia ed Erzegovina (parziali di 25-21, 25-17 e 25-19) e conquista il primo posto in classifica nella Pool B con una giornata di anticipo. Pronostico rispettato anche nella prima uscita di fronte al pubblico di Torino, con un PalaRuffini gremito a conferma dell'entusiasmo col quale i nostri tifosi stanno seguendo il cammino della Nazionale.

Mazzanti tiene a riposo precauzionale Antropova, alle prese con un problemino agli addominali. Si rivede così Egonu (foto) dall'inizio, ed è proprio alla sua stella che l'Italia si affida per respingere gli assalti di una Bosnia coriacea, per niente intimorita dal blasone delle nostre e decisa a giocarsi le sue carte per restare in corsa per la qualificazione. Le azzurre faticano più del previsto ma riescono a prendersi il primo set, spegnendo le velleità delle balcaniche e avviandosi verso un secondo parziale più tranquillo, con la capitana Sylla sugli scudi. A chiudere la pratica ci pensa ancora Egonu, che risolve da campionessa il terzo set di una sfida in cui l'Italia non ha entusiasmato, riuscendo comunque a centrare il primo obiettivo del suo Europeo.

Stasera, sempre a Torino alle 21 (Rai e Sky), le azzurre saranno in campo per l'ultima partita del girone contro la Croazia, fanalino di coda e ancora senza vittorie. Forte del primo posto già conquistato aritmeticamente, il ct Mazzanti potrebbe dare spazio alle ragazze che ne hanno trovato meno nel corso delle prime sfide di questo Europeo. Una ottima occasione per dare ulteriori palloni e minuti a Paola Egonu, a caccia della forma migliore in vista delle sfide a eliminazione diretta.