Niente impresa per l'Atalanta: il Real Madrid fa fuori i nerazzurri dalla Champions

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini non riesce nell'impresa di ribaltare il Real Madrid che dopo l'1-0 dell'andata a Bergamo si impone anche in casa per 3-1 regolando i nerazzurri grazie a Benzema, su regalo gigante di Sportiello, grazie al calcio di rigore di Sergio Ramos (per il fallo di Toloi su Vinicius jr) e con il gol nel finale del neo entrato Asensio. La Dea, in gol con una splendida punizione di Muriel all'83, ha provato a giocarsela a viso aperto dall'inizio alla fine ma i valori fisici, tecnici e l'esperienza sono venuti fuori alla distanza con il Real che si qualifica alla fase successiva con grande merito.

Resta la buona prestazione dell'Atalanta che ha provato a giocarsela a viso aperto e che ora potrà concentrarsi unicamente sul campionato per cercare di centrare il quarto posto che vuol dire qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Non solo, perché i nerazzurri giocheranno anche la finale di Coppa Italia il prossimo 19 maggio dove proveranno ad alzare il primo trofeo della gestione Gasperini. Nell'altro match di serata il City di Guardiola batte per 2-0 il Borussia Moenchengladbach e stacca il pass per i quarti di finale di Champions League.

La cronca della partita

L'Atalanta parte subito forte e al 3' Muriel la mette bene in mezzo da sinistra per Gosens che tutto solo in area di rigore colpisce in maniera debole con la sfera che termina tra le braccia di Courtois. I nerazzurri continuano a mettere pressione al Real Madrid che non riesce a ragionare ma al 27' Vinicius jr si libera bene al tiro con Djimsiti che lo mura bene salvando la Dea. Al 34', però, Sportiello sbaglia malamente in rinvio servendo di fatto Modric che non si lascia pregare due volte, controlla e serve Benzema che tutto solo in area di rigore segna il gol del vantaggio. Al 43' Malinovskyi si accende e va al tiro di sinistro: la palla termina fuori di poco.

Nella ripresa al 53' Vinicius jr parte in slalom gigante, salta uno, due, tre uomini ma solo davanti a Sportiello calcia poi a lato: grande occasione per il Real. Il brasiliano al 58' punta Toloi che commette fallo, leggermente fuori area?, con l'arbitro che concede il rigore. Dal dischetto Sergio Ramos fa secco Sportiello. Malinovskyi al 65' serve con un gran pallone Zapata che si gira e calcia di sinistro appena dentro l'area di rigore: grande parata di Courtois.

Al 68' Benzema allarga bene per Vazquez che crossa alla perfezione con il francese che di testa chiama al miracolo Sportiello e poi sulla ribatutta l'ex Lione la stampa ancora di testa sul palo. Al 75' Maehle impegna debolmente Courtois mentre un minuto dopo Zapata si libera bene con il portiere belga che si esibisce in un'altra grande parata. All'83' Muriel buca Courtois con un gran calcio di punizione ma un minuto dopo Asensio fissa il risultato finale sul 3-1 con un sinistro chirurgioco alla destra di Sportiello.

Il tabellino

Real Madrid: Courtois; Varane, Sergio Ramos, Nacho; Lucas Vazquez, Modric, Kroos, Valverde (81' Valverde), Mendy; Vinicius Junior (71' Rodrygo), Benzema

Atalanta: Sportiello; Toloi (61' Palomino), Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Pessina (84' Caldara), Gosens (57' Ilicic); Malinovskyi, Pasalic (46' Zapata); Muriel (84' Miranchuk)

Reti: 34' Benzema (R), 59' Sergio Ramos (R), 83 Muriel (A), 84' Asensio (R)

