Pechino 2022, nuova impresa per l'Italia: Fischnaller è bronzo nello slittino

L'azzurro Dominik Fischnaller conquista il bronzo nella gara di slittino singolo maschile ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022.

Il carabiniere altoatesino, terza dopo le prime 3 run, ha chiuso col punteggio totale di 3'49"686, alle spalle dell'austriaco Wolfgang Kindl, 3'48"895. Oro al tedesco Johannes Ludwig col tempo totale di 3'48"735. Per l'Italia si tratta della terza medaglia ai Giochi dopo l'argento di Francesca Lollobrigida e l'argento dello short track nella staffetta azzurra.

Fischnaller ha costruito il suo podio facendo registrare il tempo di 57"420 nell'ultima manche, nelle tre precedenti aveva chiuso col crono di 57"361, 57"444 e 57"461. All'Italia mancava una medaglia nello slittino dal bronzo di Armin Zoggeler ai Giochi di Sochi 2014. Chiude in 11esima posizione l'altro azzurro in gara, Leon Felderer, col tempo totale di 3'51"840.

BRONZO, BRONZO, BRONZOOOOOOOOOO!



Il bronzo di Fischnaller è la 18esima medaglia italiana nello slittino su pista artificiale ai Giochi olimpici, la nona tra gli uomini. Dopo la mancata medaglia a PyeongChang nel 2018 per appena due millesimi, stavolta lo slittinista azzurro originario dell'Alto Adige, terra di grande tradizione negli sport invernali, ha coronato il suo grande sogno di salire sul podio olimpico.

Le reazioni

"Questa medaglia ha così tanto valore... Sono stati quattro anni difficili per me ma adesso sono molto contento". Dominik Fischnaller racconta la sua gioia ai microfoni di Rai Sport dopo il bronzo olimpico conquistato sul budello di Yanqing, cancellando l'amarezza per quel quarto posto del 2018 e un podio sfiorato per appena due millesimi.

Questo bronzo ha fra gli artefici Armin Zoeggeler, oggi direttore tecnico della Nazionale ("è stato molto importante per me come per tutta la squadra") , ed è arrivato nonostante le difficoltà degli ultimi giorni, dopo la positività al Covid del cugino e compagno di squadra Kevin Fischnaller: "Sono stati giorni duri, questa medaglia è anche per lui. La dedico anche alla mia famiglia e a me, sono stati quattro anni duri".

"È una medaglia alla quale tenevamo tantissimo. Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita. Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione". Sono le parole di elogio per l'azzurro pronunciate dal presidente del Coni, Giovanni Malagò.

"Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni e oggi possiamo dire che l'Italia ha trovato l'erede di Zoeggeler, soprattutto in prospettiva Milano Cortina 2026. Considerando che in Italia non abbiamo una pista, questa medaglia si può definire quasi un miracolo. Permettetemi infine di rivolgere un saluto allo sfortunato Kevin al quale dò appuntamento tra quattro anni a Cortina" , conclude il numero uno del Coni.

