"È provato...". Ecco perché Inzaghi non si è presentato in tv

"Porto i suoi saluti a gesti. È provato, non aveva ancora recuperato dopo la Supercoppa, oggi altra partita impegnativa e mi ha chiesto la cortesia di venire davanti ai microfoni...". Con queste parole Massimiliano Farris, il vice di Simone Inzaghi, si è presentato davanti ai microfoni di Dazn, al termine della partita Atalanta-Inter.

L'allenatore nerazzurro ha terminato la partita completamente senza voce, una scena già vista, mercoledì scorso dopo la finale di Supercoppa contro la Juve. Una sfida ricca di emozioni, quella di Bergamo, che poteva essere vinta da entrambe le squadre, ma alla fine termina senza gol.

Gli uomini di Inzaghi sprecano tante occasioni da gol, gli orobici ribattono colpo su colpo sfiorando a loro volta il vantaggio in varie occasioni. Alla fine i migliori in campo sono i due portieri, Handanovic e Musso. Un punto comunque prezioso per l'Inter, in una trasferta molto ostica. Con la partita di Bologna da recuperare, i nerazzurri potrebbero essere superati in vetta dal Milan impegnato nella sfida casalinga contro lo Spezia. Il duello tra le due milanesi sembra destinato a durare fino alla fine.

A fine partita Massimiliano Farris, l'allenatore in seconda dei campioni d'Italia in carica ha analizzato così la prova dei nerazzurri: "Abbiamo provato a fare una costruzione dal basso e a farci tenere qualche pallone in più dagli attaccanti. Era necessario attaccare un po' di profondità, abbiamo tenuto il pallino".

Dopo la partita di Supercoppa non si poteva pretendere di più: "V enivamo da 120' estremamente duri e credo che la Juve abbia fatto la partita più fisica della stagione l'altra sera. Spendere energie fisiche e mentali per poi ritrovarsi l'Atalanta non è semplice. È stata una bella partita, noi siamo soddisfatti ma c'è rammarico perché abbiamo avuto occasioni per portare a casa la gara, ma anche rispetto per la grande partita dell'Atalanta".

A chi gli chiede se sarà necessario cercare qualche alternativa nel caso gli avversari riescano a bloccare le fonti di gioco dell'Inter, Farris risponde così: "Al momento riusciamo a tenere per molti minuti il possesso palla e questo ci interessa molto, anche se il possesso non deve mai essere sterile. Poi abbiamo provato ad avanzare i due braccetti e ci è capitato di fare gol da terzo a terzo. Viaggiamo sulle nostre sicurezze che sono tante".

Sulle voci che accostano Paulo Dybala all'Inter la prossima estate, il vice di Inzaghi ha dichiarato: "Ho sentito prima le parole del nostro amministratore delegato, sono problemi di Marotta. Noi abbiamo rispetto per il nostro parco attaccanti e siamo felici di allenarli".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?