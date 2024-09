Mercato, 11mila i trasferimenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo una sessione estiva di calciomercato da record è tempo di rinnovi per le big di Serie A. Sono stati, infatti, stati registrati oltre 10.900 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile in tutto il mondo: un record assoluto, ha precisato la Fifa attraverso il suo International Transfer Snapshot, ovvero un'analisi dell'attività relativa ai trasferimenti dei giocatori a livello internazionale durante la finestra di mercato estiva.

E non è ancora finita, visto che ci sono diversi mercati ancora aperti (Qatar, Russia, Grecia, Serbia e Turchia) dove piazzare gli esuberi rimasti sul groppone ai grandi club. Occhio quindi a Mario Rui-Besiktas, Radonjic-Stella Rossa, Kostic tra Galatasaray e Zenit più i vari Origi, Ballo Touré e Radu che le milanesi stanno provando a dismettere disperatamente. Ma veniamo ora al capitolo rinnovi. Passi avanti tra il Milan e Maignan (foto) per il prolungamento fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio dagli attuali 2,8 a 6 milioni a stagione. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter è in chiusura per il rinnovo di Dumfries fino al 2028 con ritocco dell'ingaggio a 4 milioni annui.

Accordi in chiusura pure tra la Juventus e Gatti per andare avanti insieme fino al 2029 (stipendio da 2,3 milioni a stagione). Stessa durata pure tra la rivelazione Mbangula e la Vecchia Signora, che crede tanto nell'esterno offensivo classe 2004 lanciato titolare da Motta in queste prime giornate di campionato. Infine il Napoli è pronto a blindare Kvaratskhelia: pronto il rinnovo fino al 2029 con opzione per il 2030 e relativo aumento d'ingaggio dagli attuali 1,4 a 5,5 milioni più 1,5 di bonus a stagione.

Possibile pure l'inserimento di una clausola rescissoria da oltre 100 milioni. Il club di De Laurentiis nelle prossime settimane conta di allungare il contratto pure al portiere Meret, in scadenza a giugno: per lui pronto un nuovo accordo fino al 2027.