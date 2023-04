Roma, la rivincita con il Feyenoord. José cerca la 12ª semifinale

L'ultima volta che la Roma ha affrontato il Feyenoord dopo una sfida con il Torino è arrivata la vittoria di Tirana che ha permesso di alzare il trofeo della Conference League. Un dato che conforta Mourinho, chiamato a conquistare la sua 12ª semifinale europea. Tutto ciò mentre dall'Arabia l'Al Nassr è pronto a ricoprirlo d'oro con un contratto monstre da 100 milioni di euro per due stagioni.

I Friedkin provano a trattenere Mou, forti del contratto di un altro anno, accelerando sul rinnovo di uno dei fedelissimi, il difensore Smalling, che sta per dare l'ok al biennale da 7 milioni a stagione offerto dal club. Il tecnico pensa solo al presente e alla gara di oggi. Allo stadio De Kuip di Rotterdam, nonostante la trasferta sia stata negata ai tifosi della Roma, è prevista un'atmosfera incandescente. I fantasmi di Tirana aleggiano ancora su un gruppo, quello del Feyenoord, completamente rinnovato. Voglia di rivincita quindi per la squadra di Slot, prima in Eredivisie (la serie A olandese) e già 21 reti segnate in otto gare di Europa League. «Non sono capace di pensare al Feyenoord di Tirana, per me l'unica cosa è che ogni giorno a Trigoria vedo la coppa appena arrivo e mi ricordo che abbiamo giocato contro di loro, ma stop», così Mourinho. Nuovamente attaccato da Antonio Cassano che ieri ha ricevuto per la 19ª volta il Tapiro di Striscia: «Soffre il fatto che io sia l'unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso, i suoi trofei può metterseli nel c...».

Intanto il portoghese è chiamato a gestire il ritorno alle tre gare a settimana: solo una volta la Roma, con l'Europa di mezzo, è riuscita a infilare tre vittorie consecutive. Ma il terzo posto in campionato e i quarti dell'Europa League non consentono di fare calcoli: per arrivare alla prossima Champions resta la doppia strada. «Non siamo i più forti d'Italia e della competizione, ma possiamo vincerla», così Mourinho che pensa a Dybala falso nove. Curiosità: dirige lo stesso arbitro di Tirana, il romeno Kovacs.