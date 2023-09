Rugby, da re del fairplay ai 60 squalificati

Amichevole a chi? Potete dirlo a tutti, ma non all'eterna sfida tra Petrarca e Rovigo, le due squadre più radicate del rugby italiano. Petrarca e Rovigo, il derby veneto che dura ai massimi livelli da settant'anni, il duello all'ultima meta tra gli aristocratici patavini e i bersaglieri polesani, due squadre alla pari persino negli scudetti (14 a testa), le uniche due che non sono mai retrocesse dal massimo campionato. In quel triangolo veneto, comprendendo anche Treviso, in cui il rugby ti fa pensare di essere più nel Warwickshire che in Italia, la rivalità ovale è altissima ed è inevitabile che quando si gioca un derby ci possa scappare qualche colpo di troppo.

Certo, questa volta sembra che padovani e rodigini abbiano un po' esagerato e i profani inorridiranno leggendo che, dopo un ininfluente test di preparazione al prossimo campionato, il giudice sportivo ha appioppato addirittura 62 squalifiche. Sì, sessantadue, tutte in una partita. Probabilmente un record, che farà sobbalzare chi ha sempre letto e sentito che il rugby è sport nobile, quello del terzo tempo, della lealtà, del rispetto, di un contorno sdolcinato che gli è stato costruito attorno da chi non l'ha mai visto da vicino. Ma come, nel rugby si menano? Ebbene sì, è sempre successo e sempre succederà, come è inevitabile in uno sport duro e di contatto come questo.

Una maxi-rissa, come accade tante volte, come è successo anche quest'inverno in Heineken Cup, torneo professionistico europeo, tra gli inglesi del Northampton e gli irlandesi del Munster: 30 energumeni che si azzuffano per un placcaggio vigliacco. Due espulsi e poi si è tornati a giocare. Di solito succede così: volano cazzotti in quantità, l'arbitro si mette in un angolo a guardare. Poi, finito tutto, caccia qualcuno. Solo che questa volta tra Rovigo e Padova hanno esagerato. O ha esagerato il giudice? Forse poteva concedere le attenuanti del derby. Che non può essere mai amichevole.