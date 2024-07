Se un "colpo" di rimmel ti fa perdere il lavoro

Ascolta ora 00:00 00:00

Bob Ballard è un signore di 64 anni che fino all'altro giorno commentava il nuoto per Eurosport inglese, lo conoscevano tutti, buon professionista. Da ieri, Bob, è solo Bob e lo conoscono sempre tutti ma per altre ragioni. Perché per il gregge del politicamente corretto è un porco. Colpa di una frase ritenuta scivolosa rivolta alle ragazze della staffetta australiana che avevano appena vinto l'oro. Le sue parole hanno fatto il giro del web, sono finite nell'ufficio di qualche capo di Eurosport per poi trasformarsi in una telefonata, mail, messaggino whatsapp inviato a Bob che diceva più o meno quella cosa lì che piaceva pronunciare in tv a The Apprentice a Donald Trump prima di fare il presidente o a Flavio Briatore da noi prima di continuare a fare il Flavio Briatore: «Sei fuori!». Bob è stato rimosso per un commento inappropriato rivolto alle fanciulle olimpiche che tardavano a raggiungere la zona delle interviste di rito, almeno questa pare la ricostruzione: «Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne... che se ne vanno in giro a truccarsi». Battuta sessista, ammazziamo Bob. Le olimpiadi della sofferta e finalmente raggiunta parità nel numero di uomini e donne si rivelano dunque olimpiadi di manifesta imparità uomini e donne. Se il poveretto paga davvero per questa frase, siamo di fronte all'ennesima degenerazione di genere. E visto che tutto accade nel mezzo di queste maldestre e mal organizzate olimpiadi francesi, e visto che i nostri ospiti sono da secoli rinomati mastri profumieri e truccatori e abbellitori dell'altra metà del mondo e della vita, c'è solo da augurarsi che qualcuno scenda in campo, in pista, in vasca, persino nelle acque sporche della Senna per difendere il povero Bob.

Ad essere offeso dovrebbe infatti essere tutto il mondo delle persone di buon senso, anche gli uomini, e perché no, anche chi produce profumi e trucchi. Magari persino un francese discretamente ricco e potente come Bernard Arnault, padrone del lusso e della bellezza.