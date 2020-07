Spunta l'hashtag #SarriOut: massacro social per l'allenatore della Juventus

La Juventus ha cestinato malamente il primo match point scudetto contro l'Udinese di Gotti, che ha vinto in rimonta per 2-1 grazie alle reti di Nestorovski e Fofana, rimontando la rete di De Ligt. Al termine del match Maurizio Sarri si è presentato davanti alle telecamere ed ha motivato così la debacle della sua squadra che potrebbe comunque festeggiare questa sera il titolo se il Milan di Pioli batterà l'Atalanta di Gasperini: "Gare dure e enza logica, è difficile fare punti così. 38 gol subiti? Anche 12 rigori contro però. Non è un numero che di solito subiscono le grandi squadre, ma è cresciuto per tutti il numero dei rigori" , in realtà la Juventus ha subito 13 gol nelle ultime 9 partite solo Brescia e Spal hanno fatto peggio con 16 e 20 gol incassati sintomo che c'è qualcosa che non gira nella squadra bianconera:

#SarriOut

I tifosi bianconeri hanno perso la pazienza e hanno espresso tutta la loro rabbia e frustrazione sui social nei confronti della squadra ma soprattutto del tecnico toscano ed è spuntato l'hashtag #SarriOut, un po' come avvenuto per il collega interista Antonio Conte qualche giorno fa: "L’ho già ricordato che Sarri si deve levare di torno? Ontologicamente inadatto", scrive un utente deluso e arrabbiato, "Se vinciamo sto scudetto sarà per i demeriti degli altri", "Ieri ho detto che la mentalità perdente dell'Inter ha cambiato Antonio Conte. Oggi dico che la mentalità perdente di Sarri sta cambiando la Juve. Che lo mettano a tagliare l'erba please", il commento al vetriolo di un altro tifoso deluso dalla Juventus.

"Imbarazzante", "squadra da incubo", "Vai via, un altro anno così è impensabile", sono solo alcuni dei commenti che hanno intesato i social nella serata di ieri. Qualcuno ha però voluto spezzare una lancia in favore di Sarri dato che per lo scudetto manca comunque poco e solo un suicidio sportivo non permetterà ai bianconeri di vincere il 36esimo tricolore, il nono di fila. Inoltre c'è ancora la Champions League vero grande obiettivo della Vecchia Signora che non vince quella coppa da 24 anni. "A tutti quelli del #SarriOut vorrei ricordare che avete ancora la Champions, quindi aspettate un attimo prima di scendere dal carro prima di doverci risalire di corsa", il commento pro Sarri di un tifoso bianconero.

Paratici pungente

Prima del match contro l'Udinese un pungente Fabio Paratici si era presentato ai microfoni di Sky per commentare la lotta scudetto di fatto resa più agevole alla Juventus per via dei continui alti e bassi dell'Inter e del crollo della Lazio: Vedo che tutti i club dicono di aver raggiunto l'obiettivo, ma nessuno che si espone per lo scudetto. Se nessuno vuole vincerlo lo prendiamo volentieri noi". Poco dopo però la squadra di Sarri ha gettato alle ortiche il primo match point tricolore: questa sera però se il Milan di Pioli batterà l'Atalanta sarà matematicamente tricolore e senza scendere in campo per la Vecchia Signora che potrebbe poi concentrarsi sulla Champions League.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?



s