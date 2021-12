Staffetta 4x50. L'Italia ha stile ed è oro con record

Quattro moschettieri d'oro. Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo e Alessandro Miressi sono i nuovi campioni del mondo nella 4x50 metri stile libero, la staffetta più veloce che ci sia. Una prova pazzesca quella del quartetto azzurro ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi: con il tempo di 1'2361, nuovo record italiano, i nostri hanno lasciato alle spalle la Russia, seconda in 1'23''75, l'Olanda, terza in 1'23''78, e soprattutto gli Stati Uniti, campioni uscenti e primatisti del mondo quarti in 1'23''81. Quattro nazioni in venti centesimi. Decisiva la bracciata finale di un magnifico Miressi che ci regala un oro iridato storico, il primo in questa specialità. «Siamo super felici. È una grande staffetta. Siamo stati più bravi noi, per una volta». Così Zazzeri: «Ci siamo presi il primo posto sfuggito nella 4x100. È stata una gara incredibile, una battaglia sul filo del rasoio, due decimi in più e saremmo rimasti fuori dal podio». E poi Frigo: «Questa non è la prima medaglia, e neanche la più importante, se pensiamo all'argento olimpico di Tokyo, ma vincere ad un campionato del mondo, in una 4x50 stile, non lo avrei mai immaginato».

In Giappone, sul podio della 4x100 sl, c'era Thomas Ceccon, ieri bronzo nei 100 misti, stavolta rimpiazzato nella 4x50 sl da Deplano, che afferma: «Gara spettacolare, non pensavo di trovarmi davanti ed essere campione del mondo in staffetta». Dopo l'oro, c'è pure un argento che non ti aspetti: quello di Lorenzo Mora, secondo - col brivido - nei 50 dorso, nella finale in cui il figlio d'arte Michele Lamberti si classifica quinto. «So di aver rischiato con la subacquea spiega Mora -, infatti quando l'ufficialità tardava ad arrivare ho tremato, ma è andata bene». Per l'Italnuoto siamo già a 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi.