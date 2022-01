Ct della scherma (carabiniere) denunciato dalla polizia per oltraggio

Un carabiniere sarebbe stato denunciato per aver offeso un poliziotto. Questa è l'estrema sintesi di quanto sarebbe accaduto a Luigi Tarantino, 49 anni, membro dell'Arma ma soprattutto commissario tecnico della squadra di sciabola dei carabinieri. Ovviamente ci sono diverse sfumature in questa storia, che devono essere spiegate in modo approfondito per capire la dinamica di quanto accaduto lo scorso 26 gennaio a Nola, in provincia di Napoli.

Tutto sarebbe iniziato quando alcuni passanti hanno chiamato la polizia per una lite scoppiata in strada. La volante è accorsa sul posto e ha identificato Luigi Tarantino, che per altro è un personaggio abbastanza noto nella provincia napoletana. Pare che la donna con la quale il carabiniere stava discutendo fosse Sofia Ciaraglia, ex allieva di Tarantino. I motivi della presunta lite non sono noti e non sono motivo di indagine ma quando la volante è arrivata sul posto, il commissario tecnico si sarebbe rivolto in maniera poco consona agli agenti di polizia.

Un atteggiamento che sarebbe stato consuderati oltraggioso, che avrebbe spinto i poliziotti a condurre Luigi Tarantino nel vicino commissariato, dove l'uomo sarebbe stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Questo è quanto si è appreso finora, ma il Corriere della sera sottolinea che la vicenda è avvolta dal più stretto riserbo, tanto che ancora non è chiaro se l'esposto contro Luigi Tarantino sia stato depositato.

La fama di campione precede il nome di Luigi Tarantino, che per lunghi anni ha rappresentato l'Arma e l'Italia nelle più importanti competizioni di scherma a livello mondiale. Ha vinto il titolo di campione iridato sia come squadra che come singolo e ha in bacheca quattro podi olimpici: Atlanta, Atene, Pechino e Londra. È considerato uno dei più bravi tiratori di sciabola che l'Italia abbia avuto in epoca recente, nonostante si dice che il suo carattere ne abbia in più occasioni limitato le prestazioni. Tuttavia, chi ha vissuto con lui quegli anni di gloria sportiva, lo racconta come un buontempone, capace di tenere alto il morale di tutta la squadra nello spogliatoio.