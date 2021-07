La vergognosa reazione dei belgi: come hanno trattato Spinazzola

Leonardo Spinazzola è stato sicuramente uno dei giocatori più positivi di questa Italia che sta stupendo un po' tutti ad Euro 2020. Il laterale della Roma ha giocato una partita gigantesta anche contro il Belgio nei quarti di finale sia in fase di spinta che in quella difensiva dove ha strozzato in gola la gioia di Romelu Lukaku su un tap-in che sarebbe finito in porta per il 2-2 belga. L'ex laterale della Juventus, però, non potrà più esserci per la semifinale ed eventualmente, si spera, per la finale dato che il suo infortunio è abbastanza serio.

Tendine d'achille

Spinazzola, infatti, al 76' si è accasciato a terra scattando per raggiungere un pallone in profondità. Secondo i rumors dovrebbe trattarsi della rottura del tendine d'achille: "Ci sono segni clinici di lesione al tendine d'Achille sinistro", fa sapere la Federcalcio e per lui si parla di un potenziale stop di quattro mesi, fino quasi a fine anno dunque. Non una bella notizia per Roberto Mancini ma anche per José Mourinho che non potrà averlo per lungo tempo. Per la semifinale contro la Spagna di Luis Enrique è già pronto Emerson Palmeri subentrato bene nella partita finale contro il Belgio e desideroso di non far rimpiangere il compagno di squadra: sicuramente una delle più grandi rivelazioni ad Euro 2020.

Il gesto vergognoso

Spinazzola è stato costretto ad uscire dal campo in barella con lo staff sanitario di Monaco di Baviera che ci ha messo quasi 5' minuti per immobilizzare e portare fuori dal terreno di gioco il giocatore della Roma dolorante e in lacrime per il brutto infortunio subito durante la partita. Il pubblico belga si è reso però, stranamente, protagonista di un brutto gesto accompagnando la sua uscita dal campo con alcuni sonori fischi.

Non solo, perché in campo è piovuta anche una bottiglietta d'acqua in direzione della barella dov'era adagiato Spinazzola. Sicuramente due gesti di mancato fairplay nei confronti di un avversario costretto davvero ad uscire per un pesante infortunio non di natura muscolare. Ora Mancini dovrà raccogliere le forze e fare di necessità virtù, sull'out di sinistra, rimpiazzando a dovere Spinazzola. A destra però ecco la bella notizia: potrebbe tornare dal primo tempo Florenzi.

