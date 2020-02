Wanda Nara sibillina: "Icardi alla Juventus? Sarà lui a scegliere"

Wanda Nara sta spopolando come opinionista al Grande Fratello Vip e ai microfoni del settimanale Oggi ha parlato con fierezza della sua esperienza televisiva al fianco di Pupo e del conduttore Alfonso Signorini: "Spero che la gente alla fine dica: 'Wanda è una donna vera, non c'è finzione". La sexy showgirl e agente argentina si sta dimostrando adatta al ruolo che le ha ritagliato il noto storico direttore del settimanale Chi.

Wanda, però, non ha parlato solo di Grande Fratello e incalzata sul futuro del marito Mauro Icardi ha risposto in maniera sibillina dato che il cartellino appartiene ancora all'Inter e il riscatto in favore del Psg è ancora in standby: "Se Mauro andrà mai alla Juventus? Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo".

La 33enne ex moglie di Maxi Lopez ha poi continuato affermando con certezza come il marito sappia già cosa voglia fare nella sua carriera da calciatore: "Difficile che capiti di discutere perché conosco bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più".

Wanda ha infine spiegato come ha fatto a far coesistere l'attività da procuratrice sportiva e quella da modella e showgirl: "I presidenti dei club mi conoscono da cinque anni e sanno che sono una donna dello spettacolo. Faccio la modella da quando ho sei anni e in Argentina sono molto famosa. Faccio la procuratrice seriamente, a loro deve interessare solo questo".

Il post social

Wanda Nara e Mauro Icardi, per cause di forza maggiore, non si stanno vedendo come ai tempi dell'Inter dato che l'attaccante argentino gioca e vive a Parigi, mentre la showgirl argentina abita in pianta stabile con i figli a Milano. Oggi l'ex capitano nerazzurro ha compiuto 27 anni con Wanda che non ha perso tempo per postare una foto hot sui social per celebrare il compleanno del marito: Buon compleanno amore mio per molti altri sogni insieme. Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa del papà e del marito che sei. Ti amo, felice 27esimo il nostro numero ti amo", il messaggio d'amore della sexy argentina.

