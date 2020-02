Icardi compie 27 anni, gli auguri di Wanda Nara sono davvero hot

Ieri sera Mauro Icardi è stato spettatore non pagante nel match di Champions League disputato al Signal Iduna Park che ha visto il Psg di Thomas Tuchel perdere per 2-1 contro il Borussia Dortmund di Lucien Favre che ha vinto grazie alla doppietta dello scatenato attaccante norvegese Earlin Braut Haaland, autore di 37 reti in stagione tra Lipsia e Borussia. Sia l'argentino che Edinson Cavani non sono stati schierati in campo dall'allenatore tedesco che ha preferito inserire solo Sarabia al posto di Angel Di Maria a un quarto d'ora circa dal finire del match.

Icardi ha assistito impotente alla sconfitta dei suoi compagni di squadra ma oggi è un altro giorno e questo 19 febbraio è sempre speciale per Maurito dato che è anche il giorno del suo compleanno. L'ex capitano dell'Inter compie oggi 27 anni e il Psg ha voluto celebrare questo giorno speciale per il suo attaccante con un post social.



Joyeux anniversaire @MauroIcardi pic.twitter.com/zB9rdYfvxQ

Icardi, naturalmente, ha ricevuto anche gli auguri speciali da parte della sua sexy moglie Wanda Nara che in queste settimane sta affrontando alcuni impegni lavorativi come opinionista al Grande Fratello Vip e che per questa ragione ha potuto essere poco presente a Parigi con il marito, anche nel giorno di San Valentino.

Wanda ha postato su Instagram una foto hot per fare gli auguri al marito completamente nudo e con la mano destra dell'argentina che scivola verso il basso: "Buon compleanno amore mio per molti altri sogni insieme. Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa del papà e del marito che sei. Ti amo, felice 27esimo il nostro numero ti amo".

Il futuro di Icardi è in bilico al Psg dato che c'è ancora in ballo il suo riscatto che ad oggi non è certo visto che lo stesso attaccante potrebbe rifiutarsi di restare all'ombra della Tour Eiffel. Sull'attaccante argentino ci sono anche la Juvetus e il Real Madrid che pare aver offerto il cartellino di Luka Jovic più 60 milioni di euro. I prossimi tre-quattro mesi sarebbero indicativi per capire di più sul futuro di Maurito che è certo solo di una cosa per il momento: l'amore della sua Wanda.



