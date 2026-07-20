Sprint Comunali. I "papabili" a pranzo con La Russa

Una ventina di giorni fa il presidente FdI del Senato Ignazio La Russa aveva invitato i coordinatori del centrodestra a cena al ristorante Forte Garden, in centro, per dare uno sprint alla scelta del candidato sindaco. Tra frutti di mare e gelato al pistacchio, si era fissata una deadline: Tavolo Milano più allargato e una rosa di otto-dieci nomi da sondare entro fine luglio, incarico affidato ad Alessandra Ghisleri. Nel frattempo è continuato il toto nomi, il corteggiamento di Fi all'economista Carlo Cottarelli, sono spuntate le proiezioni di Youtrend, ma dalle parti di FdI la sensazione è che si vada ancora a rilento. É di nuovo La Russa a prendere in mano il pallino. A meno di un impegno romano che potrebbe far slittare all'ultimo l'incontro, ha invitato oggi a pranzo i principali "papabili" del centrodestra e dovrebbero essere presenti anche altri esponenti lombardi del partito, tra cui la senatrice ed ex ministro Daniela Santanchè e l'eurodeputato Carlo Fidanza. Dovrebbero partecipare il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il primo lanciato oltre un anno fa proprio da La Russa, l'ex Fi Pietro Tatarella che si è già messo pubblicamente a disposizione, i civici Antonio Civita (patron della catena "Panino Giusto") e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Antonino La Lumia, invitati Cottarelli e il giornalista Giovanni Terzi.

Un modo evidentemente per sondare le

disponibilità dei nomi in campo anche per ruoli alternativi. La Russa ha già proposto ai coordinatori di annunciare in partenza il candidato sindaco e una squadra di tre-quattro assessori che lo affiancherebbero in caso di vittoria.