L'oroscopo del 24 ottobre 2024 di Branko

ARIETE Quando il Sole transita in Scorpione significa che si trova nella vostra ottava casa zodiacale, cioè, nella parte nascosta del vostro cielo ma forse la più importante: influenza la vostra capacità di trasformazione. Intanto oggi Luna ultimo quarto in Leone è molto indicata per iniziare cambiamenti in casa, nel lavoro, in affari. Venere in Sagittario canta di un amore lontano, lontano nel tempo… Tenete presente la pressione di Marte.

TORO È iniziato un disturbo per i legami coniugali esistenti, Sole e Luna, che non tocca però i fidanzati e gli innamorati dell’ultima ora. L’ambiente circostante, i vostri soci, le persone vicine, la vostra posizione nel lavoro e nella vita pubblica, Mercurio dice di non insistere con certe persone. Usate la tattica taurina ben collaudata: piano piano, con diplomatica insistenza. Siete una capatosta, dice Venere.

GEMELLI Se non ci fossero queste ombre del passato che ancora galleggiano nel cielo del privato e della famiglia d’origine, questo giorno sarebbe da incorniciare. Noi siamo però certi che saprete rimuovere un ostacolo psicologico e che farete un grande lavoro, Giove vi ricompenserà con gratifiche morali e soldi. Dovete partire con nuovi progetti e programmi a lunga scadenza, lo Scorpione esercita influssi speciali per il vostro successo.

CANCRO Il secondo giorno dello Scorpione, segno che è domicilio della vostra fortuna, presenta immediate nuove possibilità di guadagno, favorite anche dalla Luna in Leone, ma è richiesto un atteggiamento serio, realista, pragmatico. Questa Luna infatti è nella fase ultimo quarto, le iniziative sono coronate dal successo oppure sono in partenza “bolle di sapone”. Ci sarà anche fortuna, confermata da Mercurio e Sole. Amore e amicizia.

LEONE Intorno alle ore 8:00 Luna nel vostro segno diventa ultimo quarto, fase non romantica, chiude le persone in se stesse, non facilita il dialogo con gli altri, nemmeno nel lavoro. Solo gli outsider della vita moderna, trovano ispirazione in questa Luna calante, che offre però anche a voi - amore. Rimette davanti ai vostri occhi le cose che in casa non vanno, magari fa litigare con i figli, però Venere è cosi balsamica per il vostro grande cuore.

VERGINE L’educazione. Sole in Scorpione apre un periodo molto interessante per l’attività professionale, lavoro e studio, affari e ricerca. Ottimo l’influsso di Mercurio per le questioni scritte, contratti di compravendite, di case o macchine. Ci sono infatti anche acquisti di lusso, come segnala Urano in Toro in questo sorprendente finale di ottobre. P.S. Quale educazione vuole Venere? Sentimentale.

BILANCI È vero che gli incontri amorosi nel periodo della Luna ultimo quarto sono rari, perché è una forza che avvicina due persone coinvolte in una propria crisi interiore. Ma a voi questo non può succedere, avete l’eccezionale assistenza di Giove (fortuna), Venere (amore), Luna in Leone è perfetta per gli incontri importanti anche per il vostro lavoro, la vostra carriera che può prendere proprio oggi la via verso una stagione brillante. Invitiamo però alla cautela nella salute.

SCORPIONE Vedrai che cambierà. Forse non sarà domani ma un bel giorno cambierà. Così dice una bella canzone di Luigi Tenco. Noi diciamo: se non oggi o domani, nei prossimi giorni cambierà la Luna e aumenteranno le buone occasioni. Oggi siete stanchi per via della Luna ultimo quarto in Leone, una Luna stramba, che cambia però nel settore del vostro successo. Le altre stelle sono allineate per voi. Marte vi dà una forza da gigante e passione nonostante.

SAGITTARIO Per fortuna è giovedì, il vostro giorno della settimana che riceve una vigorosa protezione dalla Luna ultimo quarto in Leone. Attenti alle notizie che arrivano da lontano, tenetevi in contatto con le persone che abitano altrove. Un caldo raggio per tutta la famiglia sottoposta spesso a Lune bisbetiche, a Nettuno che discute sempre le vostre decisioni. Bisogna guardare dietro le quinte: lì nasce un nuovo spettacolo. La prima è prevista il 3 novembre.

CAPRICORNO Sorprendenti novità professionali e lavorative sono annunciate dal nuovo Sole in Scorpione, segno che favorisce tutti i vostri incontri, nuove conoscenze, nuove relazioni e collaborazioni, nuovi amori. Il nostro pensiero è per le persone sole che sperano di trovare un sentimento bello e profondo, magari prima di novembre, Venere invece dice che il momento buono inizia dopo il 10 novembre. Questa Luna ultimo quarto in Leone chiede di mettere in chiaro tutti i rapporti professionali e d’affari.

ACQUARIO Bisogna consolidare il successo ottenuto nel mese della Bilancia, che è solo il primo di una serie di conquiste che vi aspettano nel prossimo periodo e, soprattutto, nel 2025. Non dovete dare in escandescenze oggi, perché è possibile che Luna ultimo quarto in Leone vi metta addosso fin dalle prime ore del mattino un grande nervosismo, impazienza, intolleranza. In amore non siete padroni della situazione, ma è bello così.

PESCI Questa Luna ultimo quarto in Leone, settore del lavoro ma anche della salute, vi aiuta ad uscire con eleganza dalle situazioni che non vi soddisfano più e, nello stesso tempo, riuscirete a cogliere al volo le occasioni positive.

I benefici di questo Mercurio si manifestano soprattutto nell’attività professionale, Saturno vi favorisce nel trovare, se volete, un’occupazione più adatta alle vostre esigenze. Una conoscenza occasionale ha buone possibilità di trasformarsi in tenera amicizia.