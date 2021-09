OPPO, stile iconico e video all'avanguardia con Reno6 e Reno6 Pro

Con Reno6 e Reno6 Pro, OPPO torna alla carica proponendo due nuovi smartphone dallo stile unico e dal design iconico.

OPPO Reno6, la potenza è nelle immagini

Riconoscibile e dalle linee squadrate che si associano perfettamente a quanto ha abituato nel tempo la casa produttrice, OPPO Reno 6 consente di avere una presa salda e una visuale completa sullo schermo, anche grazie alla sottilissima cornice da 2 mm. Sul retro, un tocco di eleganza con la scocca realizzata in vetro con lavorazione OPPO Glow, davvero brillante in entrambe le varianti di colore disponibili, ovvero Artic Blue e Stellar Black.

Il comparto video, invece, punta sulla tecnologia che migliora i ritratti video con effetto Bokeh. Luminosità e nitidezza, poi sono regolati dalla tecnologia AI Highlight Video 2.0. A consentire tutto questo c’è il SoC MediaTek Dimensity900 5G con lavorazione a 6nm, accoppiato a 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione, sistema di ricarica rapida proprietaria SuperVOOC 2.0, con il quale è possibile aumentare del 25% la batteria in soli 5 minuti, senza rischi per la funzionalità. Disponibile a 499,90 euro, prezzo consigliato.

OPPO Reno6 Pro, colori unici e video al top

L’effetto Bokeh lo ritroviamo anche in OPPO Reno6 Pro, evoluzione del modello base che consente di scattare foto e registrare video dallo stile innovativo in qualsiasi condizione. Anche qui la tecnologia AI Highlight Video 2.0 si fa carico delle impostazioni della luminosità, in modo da ottenere risultati perfetti al primo colpo.

Chassis posteriore in vetro, lucido e brillante attraverso la tecnica proprietaria OPPO Glow, questo smartphone è disponibile in due varianti, Lunar Grey e Arctic Blue, entrambe resistenti ad eventuali graffi e agli antiestetici segni delle impronte digitali. A garantire prestazioni top di gamma c’è quanto custodito dallo scrigno esterno: processore 5G di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 870, RAM da 12 GB espandibile (3GB/5GB/7GB), 256 GB di memoria e, ancora una volta, ricarica super rapida attraverso il sistema SuperVOOC 2.0. Il prezzo di lancio è di 799,90 euro.

OPPO, vendite in crescita in Italia

Il 2021 è stato l’anno che ha consentito ad OPPO di raggiungere il traguardo del primo milione di smartphone venduti in Italia. Un grande successo, ha ricordato il CMO di Oppo Italia Isabella Lazzarini, al quale sicuramente contribuiranno anche i due nuovi modelli, grazie alle innovazioni messe in campo dall’azienda nata in Cina ma ormai conosciuta e apprezzata in tutto il mondo.