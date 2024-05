Internazionali, Jarry in finale con Zverev: battuto Paul in tre set

Sarà il cileno Nicolas Jarry a giocarsi il Masters 1000 di Roma alla finale degli Internazionali di Tennis domenica 19 maggio al Foro Italico: il numero 24 del ranking Atp ha sconfitto in semifinale l'americano Tommy Paul, numero 16 Atp, con il punteggio di 6-3 6-7(3) 6-3, dopo due ore e 45 minuti di gioco. Meritatamente, per la prima volta in carriera giocherà la finale di un torneo che vale mille punti.

Una "maratona" in tre set

Il primo set è del cileno: la gara è equilibrata e si gioca punto a punto con la svolta che avviene al nono game, sul 4-4, con la zampata di Jarry che si conquista due palle break sul 15-40 e riesce a strappare il punto all'americano. Dal 5-4 e servizio a favore sale rapidamente 6-4 chiudendo il set in suo favore. Il secondo inizia sulla falsariga del primo: la strada sembra in discesa per il cileno che strappa il break a Paul al quinto game (3-2) ma poi arriva il controbreak dell'americano con il punteggio che si riporta in parità, 4-4. Si arriva così al tie-break che fa suo l'americano, 1-1 e gara apertissima.

Terzo set molto tirato, la posta in palio è altissima: sembra fatta per Jarry ma a un certo punto, sul 40-0 e 5-3 a favore è come se gli fosse venuto il "braccino", l'americano va in vantaggio ma dopo un game estenuante durato più di 10 minuti riesce a chiudere questa "maratona" vincendo 6-3 e chiudendo definitivamente la gara.