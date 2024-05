Internazionali, super Fognini: vince in tre set contro Daniel Evans

Con una grande gara, Fabio Fognini vince in tre set il match di apertura agli Internazionali d'Italia contro il britannico Daniel Evans, numero 67 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 Al secondo turno trova l'americano Taylor Fritz. Sempre centrato, il ligure ha mostrato sprazzi di grande tennis e non si è mai perso d'animo quando è stato sotto nel punteggio.

Il 1° set è di Fognini

Pronti via, il servizio è del britannico Daniel Evans che mostra alcune difficoltà tant'é che Fognini ha subito due palle break che sfrutta immediatamente, 1-0 per il 36enne nato a Sanremo. La situazione si ripete subito a parti invertite: 30-40 e britannico che riprende il break pareggiando il risultato. Nessuno dei due riesce a mantenere il punto sul proprio servizio e così Fognini prende il secondo break portandosi in vantaggio 2-1 e poi sul 3-1 tenendo a zero l'avversario con il proprio servizio. La gara si accende al sesto game con il britannico che si riporta sotto pareggiando i conti, 3-3.

Momenti di (inutile) tensione nel settimo game con Evans che perde la pazienza sotto di 0-40 prendendosela con arbitro e pubblico: Fognini chiude splendidamente riprendendo un break di vantaggio, 4-3. Ottavo game con tre doppi falli di seguito da parte del ligure che riesce comunque ad arrivare a 40-40 dopo un dritto vincente: una smorzata da campione vale il 5-3. Nono game facile per Evens che tiene a zero l'avversario ma adesso Fogna serve per il set: salva una palla break e con un altro grande scambio concluso con uno smash va in vantaggio ma un dritto vincente di Evans riporta ancora la situazione in parità, c'è molto equilibrio nel game ma se lo aggiudica il nostro Fabio vincendo 6-4 dopo 49 minuti di gioco e soprattutto 77% di punti con la prima di servizio.

Il 2° set è del britannico

Il secondo set si apre con il britannico al servizio e porta a casa il punto dopo la parità e strappa un break al ligure, 2-0 Evans. Momento no per Fognini che va sotto 3-0 senza riuscire a strappare nemmeno un quindici nel terzo game. Segnali di ripresa dell'azzurro arrivano dal quarto gioco con un netto 40-0 e il punto ottenuto subito dopo, 3-1. Evans vince il turno di servizio e sale 4-1, Fabio rimane in scia, 4-2: un dritto all'incrocio delle righe vale la palla break Fognini ma viene sprecata. Dopo un game in cui è stato anche in vantaggio, il britannico sale 5-2. Nell'ottavo game l'azzurro salva una palla set e vince il game, 5-3. Sul proprio turno di battuta arrivano due palle set per Evans che sfrutta al secondo tentativo, 6-3 dopo un'ora e 39 minuti di gioco.

Trionfa Fognini

Nel set decisivo Fognini inizia alla grande lasciando a zero Evans e mostrando segnali di ripresa, 1-0. Lungo e combattuto, l'inglese è centrato e conquista il primo punto sul proprio servizio pareggiando i conti. Si mette male al terzo game con tre palle break per Evans annullate alla grande da Fabio, parità e punto preziosissimo portato a casa, il ligure sale 2-1. La svolta del match nel quarto game con un preziosissimo break strappato da Fognini che sale 3-1 e servizio a favore. Il Gran Stand Arena diventa una bolgia nel quinto gioco: Fognini perde il game, l'inglese si lamenta per un quindici a suo dire fuori (riceve un warning) e l'azzurro cade facendosi male, punteggio adesso di 3-2. La partita è bellissima, Fognini con un game da campione riprende il break strappando il servizio all'avversario, 4-2 e volando sul 5-2 con il proprio turno di battuta.

Nell'ottavo game arriva la prima palla match per Fognini subito annullata da un ottimo servizio: ne arriva un'altra ed è quella giusta, finiscedopo due ore e trenta minuti di gioco.