Nadal costretto a saltare anche Roma: Roland Garros a rischio?

Rafael Nadal non ce la fa: il fuoriclasse di Manacor è costretto ancora una volta a dare forfait e a rinunciare all'ennesimo torneo della stagione, peraltro proprio uno di quelli da lui più amati.

Gli Internazionali di Roma, quindi, a meno di una settimana dal loro inizio, perdono uno dei protagonisti più attesi, che nel centrale del Foro Italico ha alzato il trofeo del prestigioso torneo del circuito Atp 1000 per ben 10 volte, l'ultima delle quali nell'edizione del 2021.

Stagione tormentata

Nadal non gioca un incontro ufficiale dall'ormai lontano 18 gennaio, quando subì un'inattesa sconfitta al secondo turno degli Australian Open, di cui era campione in carica, per opera dell'allora numero 65 del ranking mondiale Mackenzie McDonald, col punteggio di 4-6, 4-6, 5-7. Un match condizionato proprio da un serio problema fisico che tuttora non dà tregua al tennista iberico, in particolar modo, almeno stando a quanto lo stesso diretto interessato ha più volte rivelato via social, per quanto concerne la fase di recupero e di intensificazione degli allenamenti.

Il lungo stop ha impedito a Nadal di partecipare ai due prestigiosi tornei americani di Indian Wells e di Miami, ma soprattutto lo ha costretto a saltare gran parte della stagione sulla terra battuta, superficie prediletta dal mancino di Manacor. Inizialmente era filtrato ottimismo per il rientro già da Montecarlo, ma uno dopo l'altro tutti i tornei sul rosso sono saltati.

Al forfeit nel prestigioso Atp 1000 del principato di Monaco (vinto per ben 11 volte dal tennista iberico), sono seguiti in serie quello all'Atp 500 di Barcellona (12 le edizioni in cui Nadal ha trionfato) e ora a Roma. Con una premessa del genere, pure se l'entourage del tennista di Manacor continua a mantenere un certo ottimismo, anche la partecipazione al Roland Garros (in programma dal 22 maggio all'11giugno) pare a rischio.

Il messaggio di Nadal