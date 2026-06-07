Roland Garros, quanto ha guadagnato Cobolli con la finale

La sconfitta brucia, non c’è dubbio. Ma è forse più importante il percorso di crescita di Flavio Cobolli che con la finale raggiunta al Roland Garros entra, per la prima volta, nella top ten mondiale. Oltre alla classifica, però, Flavio si è sicuramente aggiudicato un bel bottino in termini economici visto che quest’anno, nello Slam sulla terra rossa, è stato raggiunto il montepremi più alto di sempre a Parigi.

Quando ha incassato Cobolli

Nel dettaglio, il Roland Garros 2026 ha messo a disposizione ben 2,8 milioni di euro per il vincitore del torneo, in questo caso il tedesco Alexander Zverev. Il 24enne tennista romano, però, si può consolare con la metà esatta della cifra di Sasha: il finalista non vincitore incassa infatti 1,4 milioni di euro.

Gli altri premi

Per la precisione si tratta di un incremento complessivo di 250mila euro rispetto all’edizione 2025 con un +9,53% del montepremi generale. Nello Slam sulla terra rossa sono è già stata distribuita una somma complessiva vicina a 62 milioni di euro che si traduce in un +12,9% per i premi nelle gare di qualificazione e +10,1% per i tennisti entrati nel tabellone principale.

Chi ha avuto la possibilità di disputare il primo turno ha incassato 87mila euro, 130mila euro per i protagonisti approdati al secondo turno e 187mila per il terzo turno. Premi ovviamente più sostanziosi man mano che si andava avanti: 285mila euro per gli ottavi di finale, 470mila per i quarti e 750mila euro per i semifinalisti.

La differenza con gli altri Slam

Il torneo Slam sulla terra rossa di Parigi non è comunque il più ricco rispetto agli altri tre tornei più importanti del mondo:

gli Australian Open hanno superato i 90 milioni di dollari australiani, Wimbledon va oltre i 50 milioni di sterline e gli US Open rimangono al primo posto con un montepremi totale che tocca quasi i 76 milioni di dollari.