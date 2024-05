Roland Garros, Sinner in campo contro Eubanks: 6-3, 6-3, 5-4 3° set | DIRETTA

Finalmente si rivede Jannik Sinner: il numero uno del tennis italiano e due del mondo sta affrontando l'americano Christopher Eubanks nel primo turno del torneo che vale uno Slam, il Roland Garros parigino, sul terreno del Suzanne-Lenglen. L'altoatesino è in campo di nuovo dopo lo stop forzato che lo ha costretto al ritiro dal torneo di Madrid e soprattutto alla mancata partecipazione degli Internazionali d'Italia.

La gara in diretta: 3° set

10° game, Jannik serve per il match: il nostro campione va subito 15-0 ma scendendo a rete subisce il passante di dritto dell'americano, 15-15. Uno scambio lunghissimo va a Eubanks, 15-30

9° game, Eubanks alla battuta: da 30-30 un gran passante vale il match point per Jannik, 30-40: l'americano con il dritto annulla questa prima opportunità e pareggia (40-40). Un ace vale il vantaggio e una gran prima il 5-4.

8° game, al servizio c'è l'azzurro che è bravo a risalire da 0-30 a 40-30 che con una volee alta di rovescio chiude il punto, 5-3.

7° game, Eubanks prova a rimanere ancora al match ma continua a commettere molti doppi falli, arriva il nono del match, ma porta a casa il punto: 4-3.

6° game, Jannik serve ancora molto bene e non solo, gioca senza sbavature e sale 40-0: è suo anche questo punto, tiene il servizio e allunga 4-2.

5° game, l'americano è bravo a rimontare da 0-30 a 40-30 chiudendo il gioco, 3-2.

4° game, tocca a Sinner il turno di servizio che commette il terzo doppio fallo della gara, va sotto 15-30 ma poi è un campione nel risalire 40-30 e chiudere, 3-1.

3° game, stavolta in affanno Eubanks che va sotto 0-40 grazie anche all'accelerazione di Sinner che va subito 2-1.

2° game, sembra calare momentaneamente l'attenzione di Sinner che va sotto 15-40 anche a causa di un doppio fallo: un'ottima prima di servizio e una smorzata sotto rete valgono la parità. Con un po' di fatica cancella tre palle break, 1-1.

1° game: mentre viene chiuso il tetto perché a Parigi inizia a piovere, Eubanks serve e sale 40-30 per poi portare a casa il primo punto, 1-0.

Jannik vince anche il secondo set

9° game, Jannik si complica la vita sul 15-40 ma cancella alcuni errori con due ace, punteggio di 40-40: un altro errore con il dritto, però, costa la terza palla break per lo statunitense ma un servizio vincente lo cancella, di nuovo parità. Serve and volley con la seconda di servizio. e set point Sinner che vince 6-3 anche il secondo set dopo un'ora e 22 minuti di gioco.

8° game, serve Eubanks che stavolta non si complica la vita tenendo la battuta e accorciando 5-3.

7° game: subito un ace per Jannik che poi sale 40-30 e ottiene il punto, 5-2.

6° game, scambi combattuti, il nostro Jannik sembra davvero essere tornato alla forma di prima e conquista un'altra palla break, 30-40, ma l'americano la salva bene, si va in parità: è bravo stavolta a ottenere i punti necessari, 4-2.

5° game, alla battuta c'è Sinner: un incredibile passante in corsa vale il 40-15, poi Eubanks spedisce in risposta una palla fuori, l'azzurro sale 4-1.

4° game, serve l'americano che sale rapidamente sul 40-0, doppio falli ed errori gli costano il ritorno di Sinner che pareggia i conti, 40-40, ma poi riesce a vincere, punteggio di 3-1.

3° game, qualche problema in più per l’azzurro che sale sul 40-30 ma poi sbaglia con il dritto, si va in parità ma un “regalo” gli costa la palla break ma riesce ad annullarla, due punti di seguito e 3-0.

2° game, Sinner mostruoso e conquista ben tre palle break: entra la seconda, Jannik sale sul 2-0.

1° game che comincia subito bene: tiene l’avversario a zero e con un ace chiude il punto, 1-0

Sinner vince il primo set

9° game: si gioca punto a punto, l’americano sale 40-30 ma poi il rovescio si ferma sul nastro, parità. Un passante da urlo di Sinner vale il primo set point e vince 6-3 con un doppio fallo dell’avversario dopo 37 minuti di gioco.

8° game, è il turno di battuta di Sinner che va al servizio con palle nuove: sul 40-30 Jannik vince il gioco, 5-3

7° game: scambi intensi, Sinner si procura una nuova palla break che non riesce a sfruttare, si va sul 40-40. Stavolta è stato bravo Eubanks a tirarsi fuori da una situazione di difficoltà, 4-3

6° game: l’americano recupera un break e accorcia, 4-2

Pronti

via, il primo set inizia subito in discesa per il nostro Jannik che strappa ben due break all'avversario che sembra in condizioni precarie, Sinner è ben centrato e non sbaglia nulla. Il punteggio sale velocemente sul 4-1.