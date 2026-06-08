Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati

Il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti: è quanto appreso dal Corriere della Sera. Dopo il relax degli ultimi giorni in Sardegna con la fidanzata, l’azzurro sta eseguendo tutti gli esami clinici del caso dopo aver avuto il malore al Roland Garros che gli è costato l’eliminazione contro il tennista Juan Manuel Cerundolo. Già in serata, Sinner dovrebbe lasciare la struttura e fare rientro a casa.

La ripresa degli allenamenti

Niente paura, quindi: mercoledì 10 giugno riprenderà ad allenarsi a Montecarlo con il suo team per prepararsi al torneo di Wimbledon, sull’erba: quest’anno, anche per avere un recupero ottimale, non disputerà nessun altro torneo sull’erba. Volerà direttamente a Londra per giocarsi lo Slam su questa superficie di cui è il detentore.

Gli esami a Torino

Nei giorni immediatamente successivi a quanto accaduto al Roland Garros, Sinner è andato anche al J Medical per effettuare tutta una serie di controlli approfonditi ed esami. Prosegue dunque il recupero del miglior tennista mondiale dopo aver ottenuto il record di Masters 1000 consecutivi.

La stagione è ancora lunga, Jannik e il suo staff vogliono andare a fondo alla vicenda che ha colto tutti impreparati, il malore nella gara contro Cerundolo, a Parigi, a un passo dalla vittoria salvo poi essere rimontato e sconfitto in 5 set visto che non riusciva a reggersi in piedi.

Il malore a Parigi

“Ho la testa pesante, mi sa che devo vomitare”, ha detto all’arbitro di sedia prima di chiedere un medical time-out lo scorso 28 maggio. “A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, non mi sono sentito molto bene in campo. Era caldo ma non terribilmente", ha raccontato dopo la sconfitta al Roland Garros. “È lo sport, può succedere. Certo, è difficile da accettare considerando la mia posizione ma c'è tempo per recuperare. Ora ho davvero bisogno di recuperare anche mentalmente".

Da quel momento in poi soltanto relax e una breve vacanza in Gallura. Per la giornata odierna, dunque, questi accertamenti in day hospital al San Raffaele.

Come detto, l’altoatesino si trova al padiglione Diamante che ospita essenzialmente i reparti di degenza solventi (a pagamento o tramite assicurazione privata). Al suo interno si trovano suite e camere di alto livello dedicate ai pazienti che richiedono o scelgono un regime di ricovero privato.