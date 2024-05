Amici 2024, anticipazioni, ospiti e premi della finale

Ci siamo, l’attesa è finita. È partito il countdown per la finale di Amici di Maria De Filippi. Chi sarà il vincitore della 23esima edizione del talent più longevo della tv italiana? Questa sera, dopo nove mesi, avremo la risposta a tutte le nostre domande. A partire dalle ore 21.20, infatti, andrà in onda la finale del talent più amato di sempre. Chissà quali saranno le emozioni degli allievi dopo nove mesi di studio, sacrificio e fatica. Sei gli allievi in corsa per alzare la coppa: Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah.

Le anticipazioni della puntata

Dopo il colpo di scena che ha visto volare in finale tutti e sei gli allievi, salvando Sarah e Mida dal ballottaggio della scorsa puntata, cresce l’attesa per scoprire il nome del vincitore del talent. Chi alzerà la coppa tra i cantanti Mida, Holden, Petit, Sarah e i ballerini Marisol e Dustin?

Presenti in studio, naturalmente, gli insegnanti che hanno guidato i ragazzi in questi nove lunghi mesi: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli, Raimondo Todaro e i tre giudici del serale che li hanno portati alla finalissima: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Super ospite in studio, l’amatissima cantante ed ex allieva del talent, Angelina Mango.

Come votare

Grandi novità per la finale di questa sera; se fino a questo momento a scegliere chi avrebbe dovuto abbandonare la scuola più famosa d’Italia è stato il trio dei giudici composto da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio, nella puntata di questa sera, il potere assoluto spetterà al pubblico. Saranno proprio i telespettatori attraverso il televoto a decidere chi vincerà Amici.

Ecco come esprimere la propria preferenza:

Dal sito web www.wittytv.it, dall'app Mediaset Infinity, dall'app Wittytv, dalle Smart TV abilitate. Per votare basterà cliccare sull’icona del concorrente attraverso www.wittytv.it, App Mediaset Infinity, App Wittytv e Smart TV. Per quanto riguarda www.wittytv.it, App Mediaset Infinity e App Wittytv bisognerà avere un account.

Valore del montepremi e gli altri riconoscimenti della serata

Il vincitore assoluto si aggiudicherà un premio dal valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Per il vincitore di categoria, invece, il montepremi ammonta ad una cifra pari a 50 mila euro. Nel corso della serata, sarà anche assegnato il Tim premio della critica dal valore di 50 mila euro decretato da una giuria composta dai giornalisti di Corriere della Sera, La Stampa, Il Giornale, Il Messaggero, Qn, Libero, Il Mattino, Il Tempo, Il Secolo XIX, ANSA, Adnkronos, Lapresse, Askanews, Fanpage.it, TgCom24.it, Open.online, Billboard.it, Tvblog.it, ilfattoquotidiano.it, davidemaggio.it, Tiscali.it, Rockol.it, Vanityfair.it, allmusicitalia.it e superguidatv.it.

E ancora, il premio Radio stabilito da otto importanti network radiofonici: (Rtl 102.5, Radio Zeta, Radio Italia, Radio 105, R101, Rds, Radio Norba, Radio Kiss Kiss); 40mila euro per il Premio speciale Amici per la comunicazione offerto da Tim, 30mila euro per il Premio speciale Amici Spirito libero offerto da Oreo, 7mila euro per il Premio Keep dreaming offerto da Marlù a ciascun finalista.

Insomma, si prospetta davvero una serata ricca di emozioni e, a quanto pare, non mancheranno riconoscimenti per nessuno.