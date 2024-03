Il cuore buono di Giuseppe Garibaldi, le ombre su Federico Massaro: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 18 marzo, la 45esima puntata del Grande Fratello. Grandi emozioni in vista della finale che è sempre più vicina. Gli animi in Casa sono molto tesi tra Alessio Falsone e Federico Massaro che non se le sono mandate di certo a dire. Tuttavia, l’amore continua ad aleggiare nel reality così i “Beabaldi” sono sempre più vicini, come anche Anita e Alessio. Paolo Masella e Anita Olivieri sono stati definitivamente eliminati. Massimiliano Varrese è il terzo finalista. Alessio, Federico e Simona sono gli inquilini finiti al televoto della prossima puntata. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarantacinquesima serata.

Concorrenti

Giuseppe Garibaldi – voto 8

Il cuore buono di Giuseppe è una delle cose che rimarrà di questo Grande Fratello. A gran sorpresa, con il senno di poi, possiamo affermare che la storia tra Giuseppe e Beatrice è stata vera sin dall’inizio. Stando a quanto visto, il loro era un sentimento sincero e forte che, purtroppo - complici terze persone e la poca sicurezza di Garibaldi - è stato frenato sul nascere. Ciò che, però, apprezziamo è il comportamento del giovane calabrese il quale, senza remore alcuna, ha ammesso i suoi errori. Caro Giuseppe, se non ti fossi fatto condizionare, le cose sarebbero andate diversamente, adesso arriva dritto in finale perché te la meriti.

Alessio Falsone – voto 4

Busta nera per il concorrente che dal primo giorno si è contraddistinto per il suo temperamento, ma anche per la sua (eccessiva) veemenza. A farlo andare su tutte le furie, uno spazzolino. È bastato semplicemente quello per farlo sbottare come non mai, e farlo andare contro Federico (che di sicuro ci mette anche del suo). Tuttavia, indipendentemente dai motivi, arrivati a questo punto, siamo stanchi delle sfuriate di Falsone al quale, a quanto pare, neanche “l’amore” (ammesso che lo sia) di Anita è servito per placarsi.

Federico Massaro – voto 4

Siamo arrivati alla fine, ma le cose non sembrano essere cambiate. Tante sfuriate, tanti discorsi interminabili e tanti dubbi. Qual è la vera personalità di Federico? Chi è Massaro? L’eterno Peter Pan o una grande provocatore? Il mistero si infittisce, ma il reality è arrivato quasi al termine e non è ammissibile che non sia emersa la vera personalità del giovane modello; evidentemente, qualcosa è andato storto e per questo si becca un’insufficienza.

Perla Vatiero – voto 5

“Mirko è l’uomo della mia vita”. Finalmente la Vatiero sembra avere le idee chiare. A mettere il sigillo sulla vicenda – per fortuna – ci ha pensato Cesara Buonamici che ha chiosato: “Perla, ti prego, dimmi che adesso è finito questo tira e molla”. A dire il vero, il reality è quasi terminato, ma se così non fosse stato, almeno altre 10 puntate con lei e Brunetti protagonisti ce le aspettavamo. Come se non bastasse, inoltre, dopo essere stati a Temptation Island, Perla si ingelosisce e sbotta per la giacca senza niente sotto che ha indossato Mirko ad una festa. Insomma, qualcosa non torna.

Anita Olivieri – voto 7

L’unica veterana al televoto, eppure il pubblico ha deciso di eliminarla. Il motivo? Probabilmente Anita ha pagato da una parte l’essere stata l’acerrima nemica della Luzzi (amatissima dal pubblico) e dall’altra il dietrofront nel rapporto con il suo ex fidanzato, Edoardo. Il pubblico, solitamente, non ama “colpi di testa” di questo tipo e con il televoto di questa sera lo ha dimostrato. Tuttavia, non si può negare quanto la Olivieri sia stata fondamentale per il reality sin dal giorno zero. Non si è mai risparmiata in nulla, rappresentando al 100% una concorrente del Grande Fratello, con i suoi pregi e i suoi difetti.

Sergio D’Ottavi – voto 4

Che figuraccia. Mentre Greta lo vota per mandarlo in finale, lui vota Massimiliano perché, a detta sua, la Rossetti non ha vissuto fino in fondo questo Grande Fratello. Il nostro pensiero va, indubbiamente, alla signora Marcella, la mamma di Greta, che non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente Sergio. Greta ci rimane male, ma finge di aver compreso la scelta dello chef che non ne è uscito di certo bene.

Paolo Masella – voto 6.5

Sin dal giorno zero, Paolo ha dimostrato di essere un ragazzo di cuore e soprattutto privo di strategia alcuna. Da apprezzare, nella puntata di ieri, l’intenzione di Masella nel non voler portare alcun inquilino al televoto con lui e Garibaldi, per “evitargli” una possibile eliminazione. Ma non sempre l’estrema bontà ripaga, dal momento che è proprio Paolo a rimetterci e ad essere eliminato definitivamente dal reality. Chapeau per il primo concorrente che, ormai nel lontano settembre, ha fatto ingresso nel reality: la sua genuinità ha portato una ventata di umiltà ed educazione nel loft di Cinecittà.

Massimiliano Varrese – voto 7

Perseveranza è la parola d’ordine quando si tratta di Massimiliano Varrese. Ha lottato e combattuto per arrivare in finale e alla fine ce l’ha fatta. L’attore, nonostante i tantissimi alti e bassi, è stato un concorrente con la C maiuscola, che non si è mai risparmiato in nulla, seppur contro i propri interessi. Un inquilino che sicuramente divide: c’è chi lo ama e chi lo odia, ma ha comunque saputo tener testa ad un'inquilina di tutto rispetto, Beatrice Luzzi. Che dire, che vinca il migliore.

Per il quarantacinquesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.5% di share.