Festival di Sanremo: ecco chi sono i favoriti per la vittoria

Mancano ancora alcuni giorni ma cresce l'attesa per il Festival di Sanremo (6-10 febbraio): e così, come spesso accade soprattutto negli ultimi anni, i bookmaker e i social si stanno scatenando per indicare il vincitore (o vincitrice) virtuale della Kermesse canora più seguita dagli italiani. Quest'anno le favorite sono soprattutto le donne tant'é che si prospetterebbe un podio tutto al femminile e lo stesso discorso si ripeterebbe, con quasi le stesse protagoniste, anche per la classifica stilata dal gradimento sui social.

Il vertice delle "Tre A"

Da dieci anni, da quando cioé vinse Arisa, nessun'altra donna ha più vinto il Festival ma in questa edizione sembra esserci l'imbarazzo della scelta: al primo posto per le agenzie di scommesse ecco Annalisa (quotata mediamente a 3.50), subito dietro ecco Angelina Mango (quote comprese fra 3.50 e 4) e poi ecco Alessandra Amoroso con quote intorno a 7.50. A sorpresa, accanto alla Amoroso si piazza anche Geolier, rapper italiano classe 2000 nato a Napoli.

La classifica dei social

Molto simile anche il podio e i favoriti sui social dove a "vincere" sarebbero le tre donne sopra menzionate ma con l'ingresso anche di Fiorella Mannoia e Ghali: la stima è stata fatta dalla società DeRev, osservatorio permanente su tendenze, comportamenti e dinamiche dell’universo digitale e dei social media che ha realizzato l'analisi per il Corriere spiegango che il successo dei cantanti dipende quasi esclusivamente dal numero di follower. Ecco che, al primo posto indiscusso compare Alessandra Amoroso che, quindi, "scavalca" le altre due colleghe per la vittoria finale potendo contare su quasi 9 milioni di follower preceduta soltanto da Emma che conta 12 milioni e 750 mila follower.

Quanto contano i follower

Dopo la Amoroso, per gradimento e seguito sui social si piazza Fiorella Mannoia, virtualmente "seconda" a Sanremo grazie a quasi tre milioni di follower e una certa attività mediatica che la fa preferire ad altri colleghi. Per l'analisi, infatti, la società ha preso in esame il periodo compreso tra il 1° dicembre 2023 e il 27 gennaio 2024 con la Mannoia ad aver un record di pubblicazioni con quasi 190 post. " La nostra analisi valuta la performance dei cantanti sui social media ai blocchi di partenza. Durante la settimana può accadere di tutto, ma qui scopriamo chi sta già scaldando la community", ha spiegato al quotidiano Roberto Esposito, amministratore delegato di DeRev. Il successo social della Mannoia è la sua attività e interazione con i follower anche se la Amoroso ha una percentuale superiore sulle varie interazioni che, in caso di televoto, potrebbe fare la differenza.

Subito dietro per gradimento sui social ecco il cantante Ghali che con quasi 4 milioni e mezzo di follower è l'artista che, nel periodo preso in esame, vanta il maggior numero di "reazioni" sui suoi contenuti pubblicati con la cifra superiore a due milioni e mezzo. Subito dietro di lui compaiono nuovamente Annalisa e Angelina Mango. Quinto posto virtuale stilato dall'algoritmo di DeRev è nei confronti di Geolier, I Santi Francesi e Fred De Palma.