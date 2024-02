"Festival Lgbt", "Vive nel Medioevo": è scontro sullo spot arcobaleno di Pupa per Sanremo

Mancano cinque giorni all'inizio del Festival di Sanremo 2024, ma le polemiche non mancano di certo. L'ultima bufera riguarda lo spot realizzato da Pupa in occasione della kermesse canora. In uscita la prossima settimana, il video è stato pubblicato in anteprima da Affari Italiani e si tratta di un trionfo del mondo arcobaleno: un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in Chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia prima che il matrimonio abbia luogo, salendo con lei su un autobus verso una nuova vita. E si è acceso lo scontro, protagonisti il leghista Simone Pillon e l'Arcigay.

Trenta secondi di spot hanno regalato la prima baruffa in ottica Sanremo, ma non sarà sicuramente l'ultima. La presenza arcobaleno al Festival è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni e Pupa avrà deciso di cavalcare l'onda con una pubblicità che strizza l'occhio al mondo Lgbt. Pillon non ha utilizzato troppi giri di parole: "Questo spot rientra nello schema della normalizzazione a tutti i costi delle relazioni omosessuali. Se a noi adulti lascia indifferenti, è invece un potente strumento di indottrinamento per i ragazzini" . Per l'esponente del Carroccio si tratta di una propaganda sapientemente orchestrata che ha la finalità di portare avanti un contagio sociale: "Le conseguenze sono quelle che vediamo con l'aumento della disforia di genere, la confusione di orientamento sessuale nei ragazzini e a farne le spese sono loro. Se andiamo avanti cosi dovremo mettere l'avviso 'questo spot nuoce gravemente all'orientamento sessuale dei giovani" .