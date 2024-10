Grande Fratello 2024, le pagelle: il lato inedito di Lorenzo Spolverato, l’indecisione di Yulia Bruschi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 21 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la nona puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati i preferiti del pubblico e, per questo, sono partiti per la Spagna, diretti al Gran Hermano. Sei i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Giglio, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago García e Mariavittoria Minghetti. Alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati riceveranno l’immunità e dovranno prendere una decisione importante.

Ecco le pagelle della nona serata.

Jessica Morlacchi – voto 4

Anche meno. Ormai Jessica è una leader all’interno della Casa più spiata d’Italia e, attorno a lei, ci sono le sue “vassalle” Mariavittoria e Amanda, ma il suo atteggiamento – per quanto sia molto simpatica – sta iniziando a stufare. Giorno dopo giorno, l’impressione che Jessica abbia studiato le scorse edizioni del Grande Fratello per arrivare nel reality e colpire i telespettatori è sempre più forte. Cesara Buonamici, con grande auspicio, chiede una coabitazione tra i due gruppi della Casa che – secondo noi – non arriverà mai.

Shaila Gatta – voto 6.5

Finalmente un po’ di sincerità. Anche a costo di perdere consensi, Shaila con molta schiettezza ha rivelato ad Javier cosa prova per lui, confessando di non aspettarlo fuori. In queste ultime settimane, la sua indecisione è stata forte; adesso – per fortuna – iniziamo a vedere la “luce” e speriamo che il viaggio per la Spagna possa schiarirle le idee; i presupposti ci sono.

Mariavittoria Minghetti – voto 5

L’ombra numero uno di Jessica Morlacchi; l’altra è Amanda Lecciso che – quanto meno – ha discusso con Helena, regalandoci una dinamica il più.

Giglio – voto 6

Con grande educazione, ha rispettato il momento del confronto tra Yulia e Simone. Non è un caso che abbia rivelato il desiderio di stringere la mano a quest'ultimo. Tutto si può dire a Giglio tranne che pecchi di educazione e, considerando l’atteggiamento di altri concorrenti, non guasta mai.

Yulia Bruschi – voto 4

Colpo di scena: dopo l’ammissione della scorsa puntata sul rapporto con Giglio, Yulia ha dovuto confrontarsi con il fidanzato (o ex?) Simone che ha chiesto di incontrarla. Così, dopo aver visto un video che racchiudeva il best con il parrucchiere di Reggio Emilia, per lei è arrivata una “brutta” sorpresa: la notizia del faccia a faccia con Simone. Un confronto all’insegna dell’equivoco: se da una parte Yulia ammette di non provare gli stessi sentimenti per il fidanzato, dall’altra sostiene che “fuori è un’altra cosa”. Insomma, un po’ di chiarezza in più non guasterebbe. Una cosa è certa, Simone è un galantuomo. Chapeau.

Javier Martinez – voto 7

Con pochissime parole (e, soprattutto, con grande educazione) ha “messo a tacere” Lorenzo Spolverato che millanta di avere la “cazzimma”, contrariamente al giovane argentino. Siamo abituati a vedere Javier sempre “al suo posto”, ma almeno non è mai fuori luogo. Meglio una parola giusta in meno, che una inutile in più.

Amanda Lecciso – voto 5

L’altra ombra di Jessica Morlacchi (oltre Mariavittoria); tuttavia, la sorella di Loredana Lecciso ha almeno discusso con Helena dando un po’ di pepe al reality, per il resto tanta noia.

Lorenzo Spolverato – voto 8

Finalmente abbiamo conosciuto un Lorenzo diverso: non soltanto provocazioni, ma anche emozioni. Così, ha aperto il suo cuore, rivelando il difficile passato che ha vissuto nella periferia di Milano, dove è cresciuto. Per lui, una bellissima emozione: la visita della mamma Cristina che è entrata nella Casa per dare forza e sostegno al figlio.

Come se non bastasse, è stato anche il preferito del pubblico e, così, insieme a Shaila, è partito per il Gran Hermano, dove, speriamo, entrambi possano schiarirsi le idee.

Per il nono appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.2% di share.