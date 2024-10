Grande Fratello 2024, le pagelle: la lingua "biforcuta" di Jessica Morlacchi, il passato di Helena Prestes

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 30 settembre, è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello. Amanda Lecciso è stata la meno votata dal pubblico, finendo così al televoto eliminatorio di giovedì sera insieme a Iago García, Clarissa Burt e Mariavittoria Minghetti. Ecco le pagelle della quinta serata.

Jessica Morlacchi – voto 5

Povera Jessica! L’ex cantante dei Gazosa si è presa una tranvata. Il motivo? L’infatuazione per il parrucchiere di Reggio Emilia che, nel frattempo, sembra essere attratto da Yulia. Con molta tenerezza, Jessica ha deciso di confessare i suoi “sentimenti” a Giglio, ricevendo un due di picche. Tuttavia, temeraria come non mai, in prima serata, ribadisce di non volersi tirare indietro. Ci riuscirà la nostra eroina? Lo scopriremo solo vivendo; per il momento, apprezziamo la volontà, ma un po’ meno la lingua biforcuta che – a proposito dell’anello di fidanzamento di Yulia – ha sentenziato: “Finirà al compro oro”.

Luca Giglio – voto 5.5

Chi lo avrebbe mai detto? Giglio – che fino a questo momento ha vissuto nella casa come un “fantasma” – è diventato il protagonista di un triangolo insieme a Jessica e Yulia. Da una parte, chiarisce alla Morlacchi che tra loro c’è solo amicizia, ma dall’altra (in prima serata) alla domanda di Alfonso Signorini sull’evolversi del loro rapporto, fa scena muta. Attenzione caro Giglio, a non commettere errori soltanto a favore di telecamere.

Yulia Bruschi – voto 6

L’acerrima nemica di Jessica Morlacchi. Dal primo istante tra le due non sembrava corresse buon sangue, poi, l’inaspettato: la vicinanza di Yulia a Giglio che ha fatto scattare “d’ira” la nostra cara Jessica. Una vicinanza che Yulia giustifica come un tentativo di apertura verso gli altri. Una cosa è certa: se si continua così voleranno gli stracci.

Helena Prestes – voto 7.5

Ha già una schiera di nemici. Ce lo aspettavamo? Sì. Che Helena avesse un carattere forte, quanto complicato, era chiaro, considerando il suo trascorso nei reality; al Grande Fratello, però, essendo ripresi 24 ore su 24, tutti i nodi vengono al pettine. Così il suo comportamento ha fatto infuriare le Non è la Rai e persino Enzo Paolo Turchi, ma, forse, dovrebbero imparare a comprenderla di più. Non a caso, è stata protagonista di un'importante pagina del reality, condividendo il racconto delle difficoltà vissute nella sua famiglia e nel corso della sua infanzia complicata trascorsa nelle favelas brasiliane. Un momento toccante, che ha messo in luce la sua forza e il suo coraggio nel superare le avversità del passato.

Shaila Gatta - voto 6.5

“Javier è perfetto così come è”, sottolinea a gran voce Shaila, che tra Lorenzo Spolverato e il bell’argentino sembra aver “scelto” quest’ultimo. Per lei una meravigliosa sorpresa, la visita della mamma Luisa che ha deciso di fare ingresso nella Casa per abbracciare la figlia. L’ex velina, infatti, in questi giorni si è lasciata andare al racconto della sua infanzia e ha spiegato quanto il grande amore della sua famiglia, abbia permesso di andare oltre qualsiasi difficoltà economica.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – voto 4

Non è possibile che sin dal primo giorno sparino a zero su tutte e tutti e, puntualmente, nel corso della diretta hanno tentato di archiviare le querelle, affermando: “Abbiamo già risolto”. Nel confessionale ne dicono di ogni, ma poi trovano improvvisamente il rimedio a tutto. Un consiglio: giù le maschere, perché il pubblico apprezza la sincerità.

Tommaso Franchi – voto 7

La calma di Tommaso farebbe invidia a chiunque. Mentre metà Casa gli va addosso per non aver preso una posizione la scorsa puntata, quando Mariavittoria è stata accusata di strumentalizzare il loro rapporto, lui si limita a rispondere: “Non ci ho capito niente”. Effettivamente l’impressione è che Tommaso sia lì solo per divertirsi, ma non abbia idea di cosa significhi giocare da stratega.

Iago García – voto 7

Attento e rispettoso, Iago non parla quasi mai, non sgomita e non urla, ma quando esprime la propria opinione va dritto al punto senza perdersi in giri di parole immensi quanto inutili. È per questo che durante la puntata – in difesa di Tommaso – ha colto la palla al balzo e ha rivelato tutto ciò che pensa di Lorenzo, anche a costo di dire verità scomode. Non è un caso che il pubblico al televoto lo abbia salvato.

Lorenzo Spolverato – voto 4

Ambiguità portami via. Lorenzo simpatizza per Helena, ma gli piace Shaila. Non è “limpido” né con se stesso, né con gli altri.

Probabilmente ha chiara una sola cosa:. Il rischio è che alla fine si ritrovi con un pugno di mosche in tasca (e se lo merita!).

Per il quinto appuntamento con il prime time, il reality lunedì sera ha registrato il 17.9% di share.