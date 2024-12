Grande Fratello 2024, le pagelle: le parole non dette di Jessica Morlacchi, l’esempio di Shaila Gatta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 16 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la diciottesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda sono i nuovi concorrenti del reality; Stefano Tediosi, invece, è stato definitivamente eliminato dal pubblico. Sette i concorrenti in nomination: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi. Alla chiusura del televoto, nella prossima puntata di lunedì 23 dicembre, verranno eletti i concorrenti preferiti dal pubblico e, dunque, saranno immuni.

Ecco le pagelle della diciottesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Luca Calvani – voto 5

“Ma che stai facendo?”, con queste parole, Luca Calvani ha sintetizzato il pensiero di molti spettatori di fronte a una Jessica visibilmente nervosa. Da un lato, la cantante di Www.mipiacitu si rivela una giocatrice abile, quasi compiaciuta del ruolo che ricopre. Dall’altro, è Calvani a sollevare dubbi: in un batter d’occhio passa dall’irritazione evidente per i video mostrati in puntata a un atteggiamento disinvolto e scherzoso. Un cambio di registro così repentino non può che far sorgere una domanda: qual è il suo vero gioco?

Shaila Gatta – voto 8

Una bella pagina di Grande Fratello. Dopo settimane difficili, Shaila ha finalmente trovato il coraggio di aprire il cuore, condividendo frammenti di un passato doloroso che ha spesso dovuto affrontare in solitudine. Straordinario il modo in cui ha saputo accettare le parole “pungenti” della madre, dimostrando maturità e compostezza. Altrettanto esemplare è stato il suo atteggiamento di fronte al padre di Lorenzo: senza esitazione, lo ha accolto e ha difeso il figlio a spada tratta, rimanendo fedele ai suoi sentimenti, nonostante le riserve espresse dalla madre.

Jessica Morlacchi – voto 4

Gelosia, portami via. Jessica non riesce proprio a mandare giù la forte sintonia tra Helena e Luca e, in puntata, perde – ancora una volta – la bussola, sfoggiando un tono a dir poco fastidioso durante il confronto con Calvani. “Ho l'impressione che ci sia una scontentezza che si riverbera nei rapporti con gli altri”, osserva Cesara Buonamici, centrando il punto. Jessica sembra trattenere qualcosa, e il suo “silenzio” carico di sottintesi, unito a parole sibilline, lascia trasparire una verità non detta. Il risultato? Una situazione imbarazzante per Calvani, che deve fare i conti non solo con la tensione in studio, ma anche con il pensiero del suo fidanzato, a casa, che lo guarda.

Lorenzo Spolverato – voto 7

Fino a ieri sera, Lorenzo ci aveva abituato a comportamenti spesso discutibili. Eppure, nel corso di questa settimana, ha saputo stupirci. Il motivo? La compostezza con cui ha accolto le osservazioni della madre di Shaila, dimostrando una maturità inaspettata. Della stessa stoffa è apparso il padre, un uomo che ha brillato per eleganza e, soprattutto, per intelligenza.

Stefania Orlando – voto 8

Finalmente, Stefania Orlando ha varcato la porta rossa, e siamo sicuri che saprà regalarci momenti indimenticabili. Del resto, non è un caso che l’edizione che l’ha vista protagonista sia stata una delle più amate e seguite di sempre. Con il suo carisma e il suo forte carattere, Stefania è esattamente ciò di cui c’era bisogno per dare una scossa alla casa e animare nuove scoppiettanti dinamiche.

Stefano Tedioso – voto 4

Dopo Federica, è toccato a Stefano: il pubblico ha scelto di smantellare in un lampo il triangolo nato a Temptation Island, risparmiando Alfonso, ritenuto il più interessante del trio. Una decisione tutt’altro che sorprendente: Stefano, infatti, non è riuscito a lasciare il segno, se non per le poche clip dedicate alle dinamiche del triangolo, risultando “irrilevante” ai fini del gioco e, dunque, incapace di conquistare il favore del pubblico.

Eva Grimaldi – voto 7

Un’altra grande novità: Eva Grimaldi entra a far parte dei concorrenti del Grande Fratello. È superfluo dirlo, ma sappiamo già che sarà una delle protagoniste indiscusse di questa edizione.

Con il suo carattere schietto e sincero, non vediamo l’ora di assistere alle nuove dinamiche che saprà scatenare. I popcorn sono già pronti!

Per il diciottesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.1% di share.