Grande Fratello 2024, le pagelle: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato show, il coraggio di Pamela Petrarolo

Ieri sera, lunedì 20 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la ventiquattresima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Colpo di scena: il pubblico ha deciso di far rientrare in casa ben sei concorrenti: Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino. Saranno proprio questi sei ex concorrenti ad affrontarsi al televoto di giovedì prossimo, in cui il pubblico sceglierà i quattro inquilini che rientreranno ufficialmente in gioco.

Ecco le pagelle della ventiquattresima serata.

I concorrenti del Grande Fratello

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – voto 4

“Questo amore comincia a stancare per via della sua esuberanza”. Quando i concorrenti perdono la bussola, ci pensa Alfonso Signorini a metterli in riga. Stiamo parlando, naturalmente, di Shaila e Lorenzo che, ancora una volta, hanno discusso: ed è subito show. Urla, parole grosse e reazioni troppo eccessive. “Fanno a gara a chi grida di più”, dice Stefania Orlando satura – come parte del pubblico – di una storia che ha tutto il sapore di essere un “teatrino”.

Stefania Orlando – voto 7

“Un’associazione a vincere”, dice senza peli sulla lingua Stefania Orlando che, in questa settimana, non le ha mandate di certo a dire. Finalmente al Grande Fratello regna un po’ di schiettezza, rispetto al finto buonismo che spesso si cela dietro buona parte dei concorrenti. La Orlando non ha dubbi: poco amore, ma tanta volontà di schiacciare l’occhio al gioco.

Luca Calvani – voto 4

Non può sempre finire tutto a tarallucci e vino. Dopo essersi scambiato accuse e frecciatine con Pamela Petrarolo, in puntata, assistiamo alla classica scena del “ci vogliamo bene”. Adesso, è chiaro volerne uscire nel migliore dei modi, ma dopo le cose che si sono detti, non sarebbe stato meglio essere un po’ più sinceri anche in diretta? Il pubblico premia la trasparenza; la stessa che è mancata nel bigliettino-gate. Calvani, infatti, ha ricevuto un biglietto dall’esterno (consegnatogli da Enzo Paolo Turchi) e, dinanzi alla prova mostrata dal conduttore, ha prima negato tutto, per poi confessare, una volta capito che ormai la verità era venuta a galla. Che figuraccia!

Eva Grimaldi – voto 6

Eva ha pagato caro l’errore di non aver tutelato l’amica Stefania Orlando durante la catena di salvataggio, preferendo Alfonso al suo posto. Una scelta che il pubblico non ha perdonato, decidendo di eliminarla. Le ragioni? Da una parte, l’aver voltato le spalle a Stefania Orlando, una concorrente amatissima fuori dalla Casa; dall’altra, il tradimento di un’amicizia che sembrava solida. Un vero peccato! Tuttavia, il pubblico ha deciso di darle una seconda chance, permettendole di rientrare in gioco. Ora non resta che sperare che Eva eviti ulteriori passi falsi.

Pamela Petrarolo – voto 8

Quella di Pamela è una storia che tocca il cuore. Ieri sera, con grande coraggio, ha condiviso il dolore del suo passato e il vuoto incolmabile lasciato dalla scomparsa del fratello Manuel, di cui non si hanno notizie da due anni. Un racconto intenso, che ci ha offerto un profondo insegnamento:“La vita ti dà e la vita ti toglie”, ha detto tra le lacrime, dopo aver tracciato la sua linea della vita. Ad attenderla, l’abbraccio caloroso della mamma Cinzia. Insieme, ci hanno regalato un momento di forte emozione.

Helena Prestes – voto 8

Una vittoria annunciata? Ieri sera, il Grande Fratello ha regalato un colpo di scena inaspettato, riaprendo il gioco agli eliminati grazie al ripescaggio. Tra tutti, Helena ha trionfato, conquistando il pubblico con un clamoroso 61,7% dei voti. Un risultato che sa di riscatto, soprattutto dopo l’eliminazione al televoto che aveva suscitato parecchie polemiche tra gli spettatori. Il suo ritorno in Casa è stato accolto con entusiasmo in studio, dove si è scatenato il delirio. Tuttavia, l’ingresso di Helena non è stato altrettanto apprezzato da alcuni concorrenti, Shaila in particolare. Una cosa è certa: l’atmosfera si farà rovente, e noi siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Jessica Morlacchi – voto 5

Abbandona il Grande Fratello perché non ne sposa le scelte (quella di essere mandata al televoto insieme ad Helena e Ilaria, a seguito della loro accesa discussione). Poi, ieri sera, si presenta al fianco degli altri eliminati, pronta a giocarsi il ripescaggio. Siamo sicuri che Jessica – fuori dalla Casa – ha capito di aver fatto una scelta azzardata, lasciando il reality in essere, ma la coerenza non è un’opinione, soprattutto al Grande Fratello.

Resta da vedere se il pubblico vorrà premiare il suo ritorno, per il momento sembra di si, considerando che è tra le concorrenti rientrate in gioco.

Per il ventiquattresimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.3% di share.