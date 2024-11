Grande Fratello 2024, le pagelle: la strategia (discutibile) de le Non è la Rai, la tenerezza di Jessica Morlacchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, sabato 24 novembre, è andata in onda su Canale 5 la quattordicesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Clayton Norcross è stato eliminato del pubblico. Sei i concorrenti in nomination: Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Luca Calvani. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare.

Ecco le pagelle della quattordicesima serata.

Jessica Morlacchi – voto 9

Viva la sincerità. Jessica ci ha regalato un momento di grande tenerezza ed emotività, quando - con le lacrime agli occhi - ha rivelato che ama le cose belle che “non sempre possono avverarsi”, riferendosi al suo rapporto con Luca Calvani; un’emozione talmente bella – dice - che le fa superare il “dolore che prova” per un qualcosa che non può andare in porto. Jessica è un “personaggio” che si ama e, nella puntata di ieri sera, abbiamo avuto la prova che dietro al suo sorriso e alla battuta sempre pronta, si nasconde una grande fragilità che la rende totalmente adorabile.

Lorenzo Spolverato – voto 4

Impossibile che il nostro caro Lorenzo possa essere messo in secondo piano per un altro; così, quando gli viene chiesto cosa pensa del rapporto tra Javier ed Helena, crede che per quest’ultima, possa essere un modo per dimenticarlo. Sarà forse che al nostro Spolverato darà un pizzico di fastidio la loro vicinanza? Come se non bastasse, è proprio lui a parlare di strategia (da che pulpito verrebbe da dire) riferendosi alla complicità tra i due. In tutto ciò, la domanda è una: cosa gli frega di chiedere al pallavolista se crede ad Helena?

Javier Martinez e Helena Prestes – voto 7

Probabilmente, iniziata come un “ripiego” (dati i rispettivi trascorsi con Shaila e Lorenzo), la loro conoscenza, adesso, inizia a farsi seria. Così, i due, giorno dopo giorno, sono sempre più vicini e lo stanno facendo con molta “discrezione”. Entrambi hanno paura a lasciarsi andare, per questo, ci vanno con i piedi di piombo (e menomale, considerando che siamo abituati a “show rocamboleschi”).

Federica Petagna – voto 5

Ci risiamo: un giorno il suo cuore la porta verso Alfonso e l’altro verso Stefano. Purtroppo, questa indecisione sta finendo per far stare male tutti e, in primis, lei. A questo punto, l’unica cosa che dovrebbe fare sarebbe prendersi del tempo per sé, lontana da entrambi. Mai frase fu più giusta di quella di Cesara Buonamici che ha chiosato: “con tutte le attenuanti che puoi avere, devi arrivare ad una scelta”. Una decisione, forse, arrivata ieri sera quando pare aver messo un punto alla storia con Stefano. Sarà la risposta definitiva oppure pura strategia?

Stefano Tediosi – voto 6

“Da oggi ho deciso di mostrare i sentimenti che provo per Federica”; insomma, ci mancava solo lui. Se fino a questo momento, l’ex tentatore si è trattenuto, adesso, ha deciso di mettersi in gioco. Nel frattempo, Federica sembre tendere per Alfonso. A questo punto, la curiosità è tanta: come finirà questo interminabile affaire?

Non è la Rai – voto 4

Vogliono piacere a tutti i costi e, finalmente, i compagni d’avventura iniziano ad accorgersene. Non è un caso, infatti, che ad ogni puntata la loro nomination sia sempre scontata e “facile” (esempio Federica, perché è l’ultima arrivata, oppure Clayton, il più votato dal gruppo). Il motivo? Probabilmente, optano per il quieto vivere e per il non guadagnarsi inimicizie. Qualcosa non quadra, soprattutto, se durante la settimana non risparmiano commenti al “veleno” nei confronti di diversi concorrenti.

Clayton Norcross – voto 5

È proprio lui l’eliminato della quattordicesima puntata del Grande Fratello e, diciamocela tutta, c’erano pochi dubbi a riguardo.

D’altronde, il nostro Thorne di Beautiful, per quanto possa essere ironico e simpatico,in questa edizione del reality e, alla fine si sa, il pubblico ama un po’ di pepe in più; chi non si fa conoscere a 360 gradi e non si esprime fino in fondo non viene premiato.

Per il quattordicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 14.7% di share.