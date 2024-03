Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Così, questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 44esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto a “varcare” la porta rossa per scoprire quali sono gli animi degli inquilini in questi ultimi giorni. Dopo più di sei mesi di permanenza nel reality, infatti, la finale sembra essere sempre più vicina e le emozioni sono sempre più forti. Ad affiancare il padrone di casa, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e trasmetterà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della Casa

L’amore sembra aleggiare nella Casa di Cinecittà. Dopo Alessio e Anita, adesso anche Greta e Stefano sono sempre più vicini, tanto da essersi scambiati un bacio. Tuttavia, la mamma di Greta pare non essere convinta del loro rapporto e, così, questa sera avrà un confronto con la figlia. Allo stesso modo, Alessio Falsone e Anita Olivieri ormai hanno i riflettori puntati addosso sia dentro che fuori dalla casa di Cinecittà, in particolare, dalla stessa Beatrice Luzzi che continua a nutrire seri dubbi sulla loro "relazione". Proprio quest’ultima, nel frattempo, è impegnata a trovare una tregua con il giovane Giuseppe Garibaldi. Infatti, nonostante in puntata l’attrice avesse negato l’ipotesi di un ritorno di fiamma, i due sono sempre pronti per un nuovo confronto.

E ancora, Falsone sembra non gradire i commenti da fuori, come quello di Marco Maddaloni che gli ha raccomandato di stare lontano da Perla, impegnata (forse) sentimentalmente con Mirko Brunetti. Ma non è finita, perchè questa sera, Loana, la sorella di Perla, interverrà per dire la sua. E ancora, grandi emozioni per Letizia Petris e Rosy Chin, la prima incontrerà il migliore amico con cui è cresciuta nella comunità di San Patrignano, la seconda, invece, i figli che si complimenteranno con lei per il traguardo raggiunto della finale.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto di lunedì prossimo, rischiando così l’eliminazione. Cinque gli inquilini in attesa del verdetto: Anita Olivieri, Federico Massaro, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Simona Tagli, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Simona, amica e braccio destro della Luzzi; quello meno votato sarebbe Federico. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.