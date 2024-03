Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ci siamo. L’attesa sta per terminare, manca una settimana esatta alla finale del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 45esima puntata del “papà” di tutti i reality. Sicuramente, a pochi giorni dal traguardo, gli animi in Casa saranno molto tesi e Alfonso Signorini è pronto a “varcare” la porta rossa per affrontare insieme ai protagonisti di questa edizione alcune dinamiche che hanno segnato questi ultimi giorni nel loft di Cinecittà. Ad affiancare il padrone di casa, come sempre, l’unica opinionista Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e trasmetterà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della Casa

Come ormai è noto i riflettori sono puntati sulla neo-coppia della Casa. Stiamo parlando di Anita Olivieri e Alessio Falsone. Tra i due, superate alcune incomprensioni, sembra essere tornato il sereno. Proprio Falsone, infatti, si era ingelosito per la battuta di Anita fatta ai ballerini della suite, atteggiamento che ha fatto sentire ingabbiata la giovane romana. Greta Rossetti, invece, sembra avere un momento di sconforto poiché vorrebbe che qualcuno credesse di più in lei.

E ancora, i “Beabaldi” sembrano essere sempre più vicini, tanto che potrebbe essere scattato un nuovo bacio tra di loro. È sempre tempo di incomprensioni nel reality di Canale 5; così, soltanto poche ore fa, Alessio e Federico si sono resi protagonisti di un nuovo scontro. Tuttavia, i colpi di scena non sono finiti perché, questa sera, non soltanto ci sarà la possibilità di decretare il terzo finalista, ma avverrà anche un’eliminazione flash (oltre al classico televoto che vede in attesa del verdetto Anita, Greta, Sergio e Simona). Infine, una sorpresa per Giuseppe Garibaldi che potrà incontrare il fratello Antonio.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della puntata in arrivo prevede un’eliminazione. Quattro i concorrenti in attesa del verdetto: Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilina più votata sembrerebbe essere Simona con la maggioranza delle preferenze del pubblico, non a caso è il braccio destro della Luzzi.

Al contrario, invece, la concorrente meno votata sarebbe proprio Anita. Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definitiva del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine non è detta l’ultima parola. Tutto può succedere.