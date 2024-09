Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. È tutto pronto per la seconda puntata del Grande Fratello. Questa sera, giovedì 19 settembre, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua diciottesima edizione, è tornato a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire le prime sensazioni a pochi giorni di permanenza degli inquilini nella Casa e accoglierà nuovi protagonisti di questa avventura. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio, anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il secondo appuntamento di questa sera. A pochissime ore dall’ingresso dei primi concorrenti di questa edizione nella Casa, sembrano essere già nate le prime complicità. In particolare, stiamo parlando di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta; i due, infatti, dopo un tuffo in piscina hanno deciso di scambiare due chiacchiere nel calduccio della sauna, dove si sono lasciati andare ad alcune confessioni. Entrambi rivelano di sentirsi inspiegabilmente affini e complici, mentre Shaila teme di non sapere esternare nel corso di questo percorso quanto dovrebbe. Tuttavia, nelle ultime ore i due hanno avuto una piccola incomprensione, legata ad un commento dell’ex velina di Striscia La Notizia sulla poca sportività del ragazzo.

E ancora, questa sera sono previsti nuovi ingressi. Alcuni sono già stati annunciati, altri, invece, li scopriremo questa sera. Il primo nome è quello di Clayton Norcross, l’attore americano conosciuto nel nostro Paese, soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful. Nel 2005, inoltre, Norcross, aveva partecipato al reality italiano La Fattoria. E ancora, Helena Prestes, modella brasiliana “esperta di reality”; in molti la ricorderanno, infatti, per la partecipazione a Pechino Express, in coppia con l’amica Nikita Pelizon, e all’Isola dei Famosi. Si aggiungono anche, Iago Garcia, attore spagnolo noto per il ruolo di Don Olmo Mesìa ne Il Segreto (e non solo) e Amanda Lecciso, sorella di Loredana, che sostituirà Lino Giuliano dopo che l’ex volto di Temptation Island è stato squalificato ancora prima di varcare la porta rossa. A questi si aggiunge il “nip”, Michael Castorino, varesino di 35 anni, che lavora come animatore per bambini.

I concorrenti del Grande Fratello

I nuovi ingressi raggiungeranno gli inquilini già arruolati per questa diciottesima edizione. Stiamo parlando di Clarissa Burt, ex modella e attrice, nota in Italia per aver sfilato per maison prestigiose, oltre che per essere apparsa in diversi programmi televisivi, accanto a personaggi iconici come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. Si prosegue con Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ex volti di Non è la Rai che partecipano come unico concorrente. E ancora, Jessica Morlacchi, cantante di origini romane, Luca Calvani, attore italiano e noto per i suoi ruoli in Un posto al sole, Don Matteo e Carabinieri.

Infine,– ex allieva di Amici e velina dei record (928 puntate) di Striscia la Notizia –l’immancabile, ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. Dal versante “nip”, figurano: