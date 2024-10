Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la decima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per approfondire al meglio le dinamiche innescatesi in questi giorni nella Casa più spiata d’Italia. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Il momento clou della puntata è segnato dal rientro di Shaila e Lorenzo dalla Spagna. La loro eliminazione fittizia nella scorsa puntata aveva lasciato gli inquilini con molti dubbi, spingendoli a formulare ipotesi su cosa potesse essere successo. Questa sera, però, il loro ritorno rivelerà finalmente tutta la verità agli occhi della Casa. Come reagiranno Helena, che ha recentemente espresso chiaramente i suoi sentimenti per Lorenzo, e Javier, che non ha smesso di interrogarsi su Shaila, di fronte alla passione scoppiata tra i due? E quali saranno le reazioni degli altri concorrenti?

Grande attesa anche per l'ingresso di una nuova concorrente. Stiamo parlando di Federica Petagna; dopo una relazione con Alfonso D'Apice, durata 8 anni, ha realizzato di voler vivere i suoi vent'anni, libera da condizionamenti e senza subire le pressioni della gelosia. E ancora, Jessica Morlacchi sarà la protagonista di un momento divertente.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, il concorrente più votato otterrà l’immunità. Cinque i concorrenti finiti in nomination: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi, Iago García e Luca Giglioli (Giglio).

; quella meno votata sarebbe, invece, Amanda Lecciso. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.

Secondo i sondaggi, le inquiline con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero essere Jessica Morlacchi e Helena Prestes