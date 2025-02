Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è pronto per la trentacinquesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, il "papà" di tutti i reality torna questa sera, giovedì 27 febbraio, su Canale 5 a partire dalle 21:30, con un nuovo appuntamento che promette colpi di scena. Al timone, come sempre, Alfonso Signorini, che approfondirà con i concorrenti le vicende più significative degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del programma, entrambe pronte a commentare le dinamiche della Casa. Non mancherà, inoltre, Rebecca Staffelli, che darà voce al pubblico leggendo in diretta i commenti social più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

La recente elezione di Jessica Morlacchi a seconda finalista ha scatenato una vera e propria tempesta emotiva all’interno della Casa. In particolare, Helena Prestes ha vissuto la mancata vittoria come una grande delusione. Dopo aver perso il duello con l’ex cantante dei Gazosa, la modella brasiliana ha trascorso gli ultimi giorni interrogandosi su cosa avrebbe potuto fare diversamente e riflettendo sul suo rapporto con Zeudi Di Palma.

Intanto, le tensioni tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non accennano a placarsi. Nelle ultime ore, la coppia ha dato vita a un’accesa discussione che ha coinvolto anche gli altri inquilini. Il culmine dello scontro è stato raggiunto quando Lorenzo, in un momento di rabbia, pare aver strappato alcuni ricordi della loro storia dall’armadio dell’ex velina. Riusciranno a chiarirsi o la frattura tra loro è ormai insanabile? La serata sarà anche all’insegna delle emozioni, soprattutto per Javier Martinez: il pallavolista compie oggi 30 anni e riceverà una sorpresa speciale. Suo fratello, Juan Manuel, varcherà la porta rossa per festeggiare con lui e regalargli un momento indimenticabile.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto, che questa sera vedrà una sfida tutta al femminile. Una delle concorrenti dovrà dire definitivamente addio al sogno di arrivare in finale. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono cinque protagoniste: Chiara Cainelli, Shaila Gatta, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. Secondo i sondaggi, Helena sembrerebbe essere la più amata dal pubblico, mentre Maria Teresa appare la concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.