Temptation Island 2024, le pagelle: Lino "ma chi ti crede?", la scelta di Alessia

È andata in onda ieri sera, 24 luglio, la quinta puntata della nuova edizione di Temptation Island che ha visto un nuovo falò di confronto tra Alessia e Lino voluto da quest’ultimo per tentare di riappacificarsi alla fidanzata che alla fine non ha ceduto. Falò anticipato anche per Gaia e Luca che hanno deciso di lasciare il programma insieme così da chiarirsi al di fuori. Nel frattempo, tra rabbia, paura, dubbi e delusioni, continua l’esperienza delle 4 coppie rimaste in gioco le cui sorti si conosceranno questa sera nell’ultima puntata in onda su Canale 5. A narrare le vicende dei protagonisti dello show targato Fascino, il conduttore Filippo Bisciglia. Ecco le pagelle della quinta puntata.

Jenny e Tony - LUI voto 2; LEI voto 8

Jenny partecipa a Temptation Island per capire se si può fidare di Tony. Arrivata all’Is Morus Relais, mentre il fidanzato si diverte come se non ci fosse un domani e senza mai perdere il desiderio di fare party, dandosi alla pazzia gioia, scopre che Tony aveva una doppia vita prima di conoscerla. Chiamata nel pinnettu, Jenny apprende quanto al “suo lui” piacciano “le conversazioni silenziose” con le single, mentre continua a domandarsi se la fidanzata potrà mai accettare le sue irrinunciabili feste in barca. Qualcuno dia un paio di occhiali da vista alla single Siriana che lo descrive come un uomo pacato anche durante le feste, mentre Tony fieramente sottolinea che, per lui, l’alcol e le donne sono come il fuoco e la paglia: non possono stare insieme (la classe non è acqua). Tutti noi fermi a Jenny che nel villaggio delle fidanzate urla “mi fai vomitare”, prima di lasciarsi andare ad una serie di epiteti non proprio gentili. Lui, proprio per sottolineare il suo charme, sceglie di portare in limousine ben tre tentatrici. Chapeau a Jenny che, nonostante l’evidente sofferenza, ha deciso di lasciare cuocere Tony nel suo brodo, senza richiedere alcun falò di confronto immediato che non avrebbe fatto altro che impedire al fidanzato di palesare la sua vera personalità. Repetita iuvant e, così, dopo il falò in cui ha visto altri video di Tony, la giovane siciliana si è lasciata andare ad un nuovo sfogo in cui non ha sicuramente risparmiato il deejay. D’altronde, come biasimarla?

Alessia e Lino - LUI voto 2; LEI voto 7

È Alessia a scrivere a Temptation Island perché convinta che Lino la tradisca; lui, dal canto suo, come da copione, ha sempre negato tutto. Tuttavia, una volta messo piede all’Is Morus Relais, Lino, proprio per dimostrare il suo “amore”, si è letteralmente appioppato alla single Maika, come se dall’altra parte ci fosse chiunque meno che la fidanzata. Come se non bastasse, ha deciso di presentarsi al falò immediato richiesto da Alessia soltanto al quinto tentativo (insomma, già che c’era poteva presentarsi al decimo). È a quel punto che i due decidono di uscire separati, ma Lino – “più sincero che mai” – dopo aver pensato di lasciare il programma in compagnia della single Maika – si è improvvisamente svegliato sentendo la mancanza di Alessia (meglio tardi che mai). “Vorrei rimediare” ha detto Lino dinanzi ad un Bisciglia – evidentemente incredulo – ­che non ha esitato nel ricordargli: “Lino tu hai rifiutato 5 volte, secondo te verrà?”. Ebbene si: Alessia ha deciso di presentarsi. Forse, avrebbe fatto meglio a non farlo, considerando che si è beccata ben altri due video in cui Lino sottolineava: “Non posso stare così con una ragazza fuori”, apparendo più preoccupato di capire se la single sarebbe uscita con lui o meno, piuttosto che a quanto accaduto con Alessia. Premio della serata a Filippo che, con estrema pacatezza, ha domandato a Lino: “Come hai fatto a capire in così poche ore di essere innamorato di Alessia?”. Effettivamente ci ha messo meno tempo di quanto avrebbe impiegato la single Maika a bloccarlo sui social una volta usciti dal programma. Per fortuna, il tentativo di Lino non è andato a buon fine e ci auguriamo che Alessia abbia capito davvero, mentre lui proverà a migrare verso altri “rifugi”.

Siria e Matteo - LUI voto 8; LEI voto 7

Lei si sente rinata dopo un grande cambiamento fisico che l’ha portata a perdere 85 chili; lui, prima di entrare a Temptation Island, era convinto che nel loro rapporto andasse tutto bene. Evidenti, dunque, sin da subito i problemi di comunicazione tra loro. Problemi che, considerando le buone intenzioni da parte di entrambi, potrebbero essere risolti con un pizzico di buona volontà. Ringraziamo Matteo per la lezione che sta impartendo a buona parte dei fidanzati di questa edizione, dimostrando cosa vogliano dire le parole rispetto e amore.

Vittoria e Alex - LUI voto 5; LEI voto 5

Vittoria e Alex stanno insieme da quasi due anni, ma lei si sente poco inclusa nella vita di lui e, per questo, vorrebbe capire se il fidanzato è davvero intenzionato a costruire un futuro insieme. Dall’altro lato, Alex ha accettato di partecipare alla trasmissione per comprendere se Vittoria è la donna della sua vita. Tuttavia, il fidanzato in breve tempo si è avvicinato alla single Nicole senza nascondere la loro complicità. Dopo i filmati di Alex, Vittoria decide di lasciarsi andare con il tentatore Simone, con cui inizia anche a scambiare dei baci. Insomma, le parti si sono invertite e lui chiede il falò di confronto alla fidanzata. Non ci resta altro che attendere la puntata di questa sera per scoprire se lei accetterà o meno, ma una cosa è certa “questo matrimonio non s’ha da fare”.

Gaia e Luca - LUI voto 5; LEI voto 6

Gaia arriva a Temptation Island sapendo di essere stata tradita per ben tre volte da Luca, ma una volta approdata in Sardegna, scopre che i tradimenti sono ben di più. Dopo aver assistito alle rivelazioni del fidanzato, Gaia (per fortuna) sembra aprirsi a nuove conoscenze, in particolare a quella con il single Jakub. Così, il fidanzato viene chiamato nel pinnettu per vedere alcuni video di lei sempre più vicina al tentatore; immagini che mandano Luca su tutte le furie (proprio colui che tentava di normalizzare i tradimenti). È così che decide di richiedere un falò di confronto anticipato. Lei sceglie di andare e, dopo avergliene cantate quattro, pare cedere alle sue scuse, optando di uscire insieme solo per continuare a discutere fuori dal programma. Che dire, infondo ha semplicemente dato una possibilità a chi ha tentato di giustificare e normalizzare il tradimento. Questione di scelte.

Martina e Raul - LUI voto 5; LEI voto 5

Martina e Raul stanno insieme da dieci mesi, ma lui pare essere troppo geloso ed è per questo che la coppia partecipa a Temptation Island. Il loro viaggio nei sentimenti inizia con Raul che, convocato nel pinnettu, giorno dopo giorno, vede la fidanzata avvicinarsi al single Carlo. Una volta archiviata la delusione, Raul per evidente ripicca decide di approfondire la conoscenza con la tentatrice Siriana, lasciandosi andare a coccole e tenerezze a quantità che sembrano non scalfire particolarmente Martina. Come se non bastasse, anche con una certa dose di “cattiveria”, la fidanzata rimarca che Raul ha mancanza di affetto perché senza amici, aggiungendo anche che con lui si “parla soltanto di TikTok”; parole che fanno esplodere Raul, subito pronto a far volare nientepopodimeno che le sedie dell’Is Morus Relais (saranno contente le povere bottigliette, senza rivali quando si tratta del lancio post pinnettu).

È al falò che Raul si lascia andare ad un momento di debolezza rivelando le sue fragilità e insicurezze, senza mai dimenticare di rimarcare quanto ami Martina. Ormai manca poco, staremo a vedere.

Per il quinto appuntamento con il prime time, il docu-reality ieri sera ha registrato il 29,8% di share.