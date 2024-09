Temptation Island: cosa aspettarsi dalla terza puntata

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è pronto per la terza esplosiva puntata di Temptation Island. Questa sera, 24 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale 5, andrà in onda il terzo appuntamento dell’ormai noto viaggio nei sentimenti targato Fascino. Dopo i sorprendenti colpi di scena della scorsa puntata, in cui Fabio e Sara hanno deciso di abbandonare il programma insieme, il docu-reality è pronto a tenerci nuovamente compagnia. Sono sette le coppie che ­– non sposate e senza figli in comune – sono approdate sull’Isola delle “tentazioni” per mettere alla prova il loro amore. Alla conduzione, come sempre, Filippo Bisciglia, voce narrante delle vicende che vedono protagonisti di questa avventura i fidanzati e le fidanzate.

Le anticipazioni della puntata

Nella terza puntata si sveleranno i motivi dietro la dura reazione di Valerio, scaturita dopo aver visto un video che coinvolge la sua fidanzata Diandra. Anche Alfonso sarà costretto a confrontarsi con le proprie emozioni: per lui è difficile accettare che la sua compagna Federica si stia divertendo nel villaggio in totale leggerezza. Michele, invece, vedrà delle immagini che mostrano la sua fidanzata Millie sempre più vicina al tentatore Ale, con cui appare molto complice, e per cui sembra provare una forte attrazione fisica.

Tra i protagonisti assoluti della serata ci saranno anche Alfred e Anna. Alfred, ormai sempre più vicino alla single Sofia, si lascia andare a balli e momenti di svago in sua compagnia. Nonostante Alfred abbia confidato a Sofia di provare ancora dei sentimenti per Anna, ammette di non sentirsi completamente libero, mentre il legame con Sofia continua a rafforzarsi. Infine, Titty vedendo un video del fidanzato Antonio, esclama: “Non tengo parole, sono scioccata”. Cosa sarà accaduto? Insomma, le coppie sembrano iniziare ad avere nuove consapevolezze e le tensioni sono nell’aria.

Le coppie di Temptation Island

Sei le coppie protagoniste rimaste in gioco. Diandra e Valerio che, dopo sette anni, devono prendere una decisione importante sul loro futuro: rimanere nella capitale (come vorrebbe lei) oppure trasferirsi a Brindisi (come vorrebbe lui). Titty che non si fida di Antonio, ma ad aprile lui ha chiesto di sposarla. Mirco e Giulia, invece, sembrano litigare costantemente.

Sarà ancora amore? E ancora,ha scoperto un tradimento del fidanzatoche è consapevole delle criticità del loro rapporto. Infine, ci sono: lei è stanca di non potere vivere la sua vita liberamente, lui, dal canto suo, non si fida.