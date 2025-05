"Testa di ca...". Lite furiosa nel gruppo dei giovani: ecco cosa è successo all'Isola dei Famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

É solo la seconda puntata ma le discussioni all’Isola dei Famosi non mancano. Questa volta a scontrarsi è stato il gruppo dei giovani che, prima della diretta, hanno avuto un diverbio piuttosto aspro. Le immagini, pubblicate e mostrate da Mediaset Extra, hanno fatto il giro del web scatenando la reazione di molti utenti sui social. A iniziare la discussione è stato Lorenzo Tano, il primo eliminato dell’Isola dei Famosi di quest’anno.

Tano infatti, prima di uscire ha rivelato a Angelo Famao e Leonardo Brumche che Spadino sparlerebbe alle loro spalle. Una mossa ritenuta sporca che ha fatto scatenare una discussione tra i partecipanti. Una rivelazione che ha scatenato la pronta reazione sia del cantante neomelodico sia del modello brasiliano che hanno immediatamente chiesto spiegazioni a Spadino. “Se avete un problema parlate in faccia, è una forma di rispetto”, ha detto il cantante ai ragazzi. Da qui la situazione è degenerata. Il modello ha attaccato senza freni: “Spadino, sto parlando con te. Tu, se sei un uomo, dovevi venire da me e parlarmi in faccia. Non sei un uomo, sei un ragazzino. Sei un falso! Testa di c*zzo!“.

Ad agitare le acque l’intervento di Teresanna Pugliese che ha difeso l’amico puntando il dito contro il modello brasiliano: “Tu sei molto furbo! Ti stai facendo la vacanza! Ti sei ritirato, sei andato a riposarti, poi sei tornato! Io sono rimasta qua tutto il tempo, chi è in vacanza fra i due? Sei tu quello in vacanza! Sei molto furbo!“. “Lorenzo è andato a dire ad Angelo e Leonardo che noi sparliamo di loro…Quanta cattiveria, quante dinamiche subdole deve mettere in atto?”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne ripercorrendo le ultime vicende.

Per ultimo è arrivata la risposta piccatta del diretto interessato. “Qua nessuno ha insultato nessuno…Perché è andato a dirgli che stavamo sparlando, se non era neanche vero? Non è coerente?…”, ha concluso Spadino.