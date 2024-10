“Volevo dirvi che diventerete tutti zii...". L'annuncio di Ilaria Clemente al Grande Fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva la “cicogna” al Grande Fratello. Ilaria Clemente, gieffina romana, classe ’92 e nella vita esperta di cybersicurezza, è incinta. L’annuncio è arrivato nella puntata del reality andata in onda ieri sera, giovedì 3 ottobre. Ilaria – per tutti Ila – era uscita dalla Casa più spiata d’Italia martedì 1 ottobre e, da quel momento, aveva iniziato a circolare l’ipotesi della gravidanza; adesso la conferma ufficiale.

L’annuncia di Ilaria

Nel corso della diretta di ieri, l’ormai ex gieffina è entrata personalmente nella Casa per dare l’annuncio ai compagni d’avventura e, soprattutto, per spiegare il motivo del suo improvviso abbandono. “Quest'anno con me la vita è stata inaspettata, è arrivato il Grande Fratello, poi è arrivato l'amore”, ha esordito emozionata. Poi, l’annuncio: “Volevo dirvi che diventerete tutti zii. Io e Dani aspettiamo un bambino o bambina”.

Inutile dire quanto gli inquilini della Casa abbiano reagito abbracciandola e gettandole le braccia al collo per poi chiederle come avesse scoperto di essere in dolce attesa: “Come l'hai scoperto?”, hanno domandato. Ila, con un sorriso smagliante, ha subito spiegato: “Non mi veniva il ciclo e ho deciso di fare il test”. Infine, prima di salutare, ha concluso: “Vi aspetto ovviamente fuori, il più tardi possibile”. È a questo punto che il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha chiesto ad Ila di conoscere Dani, il papà del nascituro; tuttavia, la giovane romana ha spiegato che il suo compagno (con cui si conosce da un mese e mezzo) non è ancora pronto per presentarsi davanti a tutti, ma ha promesso: “Festeggeremo tutti assieme prossimamente”.

L’uscita della concorrente dal reality

Ilaria Clemente, naturalmente, non è più una concorrente del Grande Fratello. Lo scorso 1 ottobre, la pagina social del reality aveva pubblicato un comunicato ufficiale: “Ilaria Clemente, per motivi personali, lascia temporaneamente la Casa”. Da quel momento si erano susseguite le ipotesi più disparate, fino all’annuncio dei familiari della concorrente che, sul suo profilo Instagram, avevano condiviso un messaggio: “Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della momentanea uscita”.

Così, mentre sui social le voci della gravidanza si facevano sempre più insistenti, anche gli inquilini hanno rafforzato la teoria, lasciandosi andare ad alcune frasi. “Vabbè ma è una cosa bella alla fine, è molto bello”, aveva commentato la sorella di Loredana Lecciso, Amanda, a proposito della 31enne.

“Dipende dalla persona, dipende dal momento, dipende da chi hai vicino. Per me non lo è stata una cosa bella, mi è successo tre anni fa e stavo insieme a…”, ha, invece, spiegato Mariavittoria Minghetti che nella Casa era molto vicina ad Ila.